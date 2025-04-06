強勢及收益資產為投信新基金雙主軸 聚焦主動式 ETF

川普關稅大戰開打，全球金融市場動盪加劇。從國內投信近期將新募的基金來看，強勢資產及收益型資產成為雙主軸。其中，國內首見的兩檔主動式ETF也將於近期開募，正值市場震盪時刻，人氣備受考驗。

FT投資級債20+（00982B）將於4月7日開募，追蹤ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數，鎖定投資等級債中風險及債息較高的債種，月配息，這也是近期唯一一檔新募的純債券產品。

野村臺灣智慧優選（00980A）將於4月15日開募，是國內第一檔主動式ETF，備受關注。主動式ETF不受指數成分股限制，結合被動式ETF交易便利及主動式基金追求超額報酬的優勢，更加考驗基金操盤團隊的功力。

00980A將於5月5日掛牌，本地投信第一檔主動式ETF統一台股增長（00981A）緊接著於5月7日開募，前者的人氣與上市後的績效預估將影響後者的募集。就產品本身來說，00980A除了電子股之外，也會布局金融、航運及其他利基型傳產股，採季配息；00981A鎖定長期成長動能，近九成為電子股，採年配息。

另外，施羅德台美雙利多重資產基金、路博邁台日雙星股票基金將於4月28日募集，鋒裕匯理CIO精選均衡基金、群益印美戰略多重資產基金則都於5月募集，都是放眼長期強勢資產，大多透過多重資產來降低波動。