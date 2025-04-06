央行拋匯阻貶 3月外匯存底餘額恐縮水

中央銀行將於明（7）日公布3月底外匯存底。隨美國總統川普「對等關稅」影響，台股3月31日收盤大跌逾900點，新台幣匯率盤中重挫逾1.2角，最低貶至33.224元，央行收盤前進場調節，令貶值金額縮至8.5分，以33.182元報收，為逾九年新低，總成交量為16.92億美元；外界關注，3月外匯存底是否因央行進場調節而減少。

受到熱錢流出影響，3月新台幣匯率重挫3.62角，貶幅1.09%，低於台灣主要貿易對手國貨幣韓元貶幅1.98%。

央行統計顯示，今年第1季，新台幣匯率累計貶值4.01角，貶幅1.21%、淪為「最弱亞幣」。除新台幣匯率「獨憔悴」外，日圓匯率首季升值4.75%，星元升值1.34%，人民幣升值0.65%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元也微幅升值0.01%。

截至今年2月底，我國外匯存底為5,775.84億美元，月增0.01億美元；央行指出，2月外匯存底變動因素有三，除外匯存底投資運用收益入帳外，還有主要貿易對美元的匯率變動，以及央行為維持匯市秩序進場調節。

央行外匯局局長蔡烱民上月表示，蛇年開紅盤時，受到美國總統川普要對中加墨三國加徵關稅，以及DeepSeek引發AI股利空落後反應，新台幣匯率盤中狂挫4.76角，「央行當時有進場拋匯阻貶」，新台幣匯率終場貶值2.86角，收32.968元，而央行大舉拋匯阻貶，抵銷掉2月入帳的投資運用收益，導致外匯存底僅微幅增加。

蔡烱民指出，外資2月本金為淨匯入，但當月賣超上市公司股票約1,500億，並匯出盈餘與獲配股利，因此外資2月現金淨匯出約50億美元。