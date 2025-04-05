援助緬甸震災 國泰金捐一億緬幣

緬甸中部日前發生芮氏規模八點二強震，造成當地嚴重災害損失與人民傷亡，國泰金控四日宣布，捐款一億緬幣投入緬甸的災後救援與重建工作，盼能協助受災民眾早日重建家園、度過艱難時刻。

國泰金控旗下子公司國泰世華銀行在緬甸設有仰光分行，深耕當地多年，與當地客戶及社區建立了深厚連結。此次災害發生後，國泰世華銀行第一時間啟動應變機制，不但透過多元通報管道確認當地員工與客戶的安全，並且主動展開關懷行動。據國泰金目前掌握，國泰世華在緬甸所服務客戶多為台商，主要設點位於非重災區，銀行整體交易與營運狀況均維持正常。

為確保客戶在特殊時刻仍能獲得即時且完善的金融支援，國泰世華銀行仰光分行已啟動緊急支援機制，提供包括基本金融交易協助、緊急資金調度諮詢與文件遺失補發機制等協助項目，若當地客戶因災情導致無法正常使用銀行服務，亦可透過電話、電子郵件或親至分行，由服務人員協助處理緊急金融需求。國泰世華銀行將持續密切關注災區情勢，並視實際需求滾動調整支援措施。

國泰金控過去面對重大災害，如日本石川強震、三一一東日本大地震、四川強震、南亞海嘯、甘肅暴雨等重大天然災變，都在第一時間伸出援手，提供重建所需資源，並向所有投入救災及醫護人員致上最深敬意。此次緬甸強震帶來重大衝擊，國泰金控亦攜手國泰世華銀行以實際行動響應，期能為災區民眾帶來溫暖支持與穩定力量。