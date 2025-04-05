快訊

美中關稅報復 美股道瓊再崩2200點、那指大跌5.8%進入熊市

台幣估測試33.5元關卡

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

美國總統川普揮舞關稅大刀，全球股匯市慘遭血洗，台灣股匯市因清明連假休市，下周一面臨補跌行情。匯銀主管分析，若熱錢大潰逃，促使台股狂殺逾千點，不排除新台幣匯率近日內將測試33.4、甚至33.5元。

為避免匯市過於失序波動，我國中央銀行進入備戰狀態，必要時將進場調節，維護新台幣匯率的「相對穩定」。

回顧清明連假前夕，新台幣匯率強升1.08角，收在全日最高價33.088元，總成交量擴大至19.345億美元。

川普公布對等關稅後，掀起全球風暴，亞洲股市連日來下殺，市場憂心下周一新台幣匯率將面臨強大貶值壓力。對此，金融圈主管表示，央行手中已握有多套劇本，除總裁楊金龍連日來率領相關主管到行加班開會應變外，我國還有外匯「種籽基金」與逾5,700億美元的外匯存底可隨機上陣挹注金融市場、防範流動性風險升溫。

歷史經驗顯示，就算關稅風暴導致下周一股市崩跌、熱錢大幅出走，央行也有應急措施，即自外匯存底提撥200億美元、10億歐元、800億日圓的外匯「種籽基金」，參與台北外幣拆款市場操作，將機動支援有需要的銀行業者，避免匯市流動性風險升溫。

台幣匯率 新台幣

延伸閱讀

川普猛揮關稅大刀 經濟分析家嘆：「這小國」遭課50%形同死刑

美國關稅衝擊！大摩點名30家中資股 列對等關稅重災股

川普課對等關稅影響全球 大馬首相：東協會商將採一致立場

川普關稅亂流擾市 國安基金、金管會救市措施上膛

相關新聞

理財線上／川普關稅海嘯 股匯債詭譎難測

美國總統川普一發布對等關稅措施，已造成美股海嘯，對台股的衝擊程度如何，下周一開盤將見分曉。不過，市場普遍預期，台股周一開...

援助緬甸震災 國泰金捐一億緬幣

緬甸中部日前發生芮氏規模八點二強震，造成當地嚴重災害損失與人民傷亡，國泰金控四日宣布，捐款一億緬幣投入緬甸的災後救援與重...

台幣估測試33.5元關卡

美國總統川普揮舞關稅大刀，全球股匯市慘遭血洗，台灣股匯市因清明連假休市，下周一面臨補跌行情。匯銀主管分析，若熱錢大潰逃，...

熱錢潰逃？匯銀憂下周一股匯行情不妙 新台幣匯率恐下測這價位

美國總統川普揮舞關稅大刀，全球股匯市慘遭血洗，國內股匯市因清明連假休市，下周一恐面臨補跌行情。匯銀主管分析，若熱錢大潰逃...

歡慶兒童節 金管會提醒家長：為寶貝規劃適當的保險保障

4月4日是一年一度的兒童節，金管會祝福全國未來的主人翁兒童節快樂，也提醒辛勞的家長別忘了適時檢視並補足小朋友的保險保障額...

國泰人壽攜大甲鎮瀾宮推遶境限定9天步行挑戰 揪全民與媽祖線上同行

一年一度的大甲媽祖遶境即將啟程，每年吸引百萬人參與，共同虔誠祈願、累積福氣。為響應這場年度盛事，國泰人壽與大甲鎮瀾宮攜手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。