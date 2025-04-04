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陸報復對美課34%關稅 川普稱政策永不改變：這是發財的好時機

熱錢潰逃？匯銀憂下周一股匯行情不妙 新台幣匯率恐下測這價位

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熱錢潰逃？匯銀憂下周一股匯行情不妙 新台幣匯率恐下測這價位

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普揮舞關稅大刀，全球股匯市慘遭血洗，國內股匯市因清明連假休市，下周一恐面臨補跌行情。匯銀主管分析，若熱錢大潰逃，促使台股狂殺逾千點，不排除新台幣匯率近日內將測試33.4、甚至33.5元。為避免匯市過於失序波動，我國中央銀行已進入備戰狀態，必要時將進場調節，維護新台幣匯率「相對穩定」。

回顧清明連假前夕，新台幣匯率強升1.08角，收在全日最高價33.088元，總成交量擴大至19.345億美元。

川普公布對等關稅後，掀起全球風暴，亞洲股市連日來下殺，市場憂心下周一新台幣匯率將面臨強大貶值壓力。對此，金融圈主管表示，央行手中已握有多套劇本，除總裁楊金龍連日來率領相關主管到行加班開會應變外，我國還有外匯「種籽基金」與逾5,700億美元的外匯存底可隨機上陣挹注金融市場、防範流動性風險升溫。

金融圈主管說，穩定國內金融市場為央行職責，央行外匯局天天都派出一組人馬緊盯資金移動，一旦匯市出現失序疑慮，可馬上進場調節，避免新台幣匯率過度波動，衝擊金融穩定。

歷史經驗顯示，就算關稅風暴導致下周一股市崩跌、熱錢大幅出走，央行也有應急措施，即自外匯存底提撥200億美元、10億歐元、800億日圓的外匯「種籽基金」，參與台北外幣拆款市場操作，將機動支援有需要的銀行業者，避免匯市流動性風險升溫。

市場消息指出，關稅不是川普政府唯一手段，4月將出爐的美國財政部匯率報告，台灣恐「剉咧等」，不排除川普將再透過匯率報告施壓，以此逼迫台灣調整對美國的貿易入超幅度。

匯率 新台幣 關稅

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