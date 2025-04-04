國泰人壽攜大甲鎮瀾宮推遶境限定9天步行挑戰 揪全民作伙走出健康平安

一年一度的大甲媽祖遶境即將啟程，每年吸引百萬人參與，共同虔誠祈願、累積福氣。為響應這場年度盛事，國泰人壽與大甲鎮瀾宮攜手合作，即日起至13日大甲媽祖遶境期間，推出「FitBack健康吧」全新限定任務「9天步行挑戰」，讓無法親臨現場的民眾，也能透過「數位方式」線上同步祈福，活動達標最高可領取1,450點任務值，除了透過日常走路任務促進健康，還有機會抽中過香爐加持的聯名好運小物，隨身攜帶大甲媽祖的庇佑前行。

即日起民眾只需下載國泰人壽App，加入「FitBack健康吧」遶境限定任務挑戰，只要連續9天達成步行7,500步的每日任務，除原定每天領取的50點任務值，還可額外獲得1,000點任務值，共計1,450點任務值。成功達標者還能參加抽獎，共30位幸運兒有機會獲得大甲鎮瀾宮限量聯名好禮，如天然石手鍊、好運小蛇包、立體刺繡吊飾等。國泰人壽自2019年起即響應大甲媽祖遶境活動，並從2023年開始舉辦「線上揪團」活動，已吸引超過萬人參與。

大甲媽祖遶境是台灣重要民俗盛事，路線橫跨台中、彰化、雲林、嘉義等四個縣市，沿途護佑眾生、傳遞平安與祝福。大甲媽遶境往返全程約340公里，相當於42.5萬步的距離，每年吸引百萬人做伙走。這項傳統活動承載著文化傳承與社會連結的意義，為現代人在忙碌生活中提供精神寄託和歸屬感。

國泰結合集團「促進健康」策略，共同實踐「Better Together共創更好」的品牌精神，近年更大力提倡全齡友善的健走運動，除了4月跟大甲媽祖一起走路保平安，更將在5月接連推出「2025國泰金控健康走」、國泰人壽「步步攻億走」活動，期能邀請全民在日常生活中持續運動，共同邁出步伐為健康而走。「2025國泰金控健康走」邀請民眾5月17日集結台北敦煌碼頭(敦煌疏散門)開走。國泰人壽秉持「讓健康有力於你」的價值主張，也將於5月再次展開為期2個月的「步步攻億走」活動，熱情邀請全民一同響應，讓每一步不只邁向健康，也充滿力量。