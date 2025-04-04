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歡慶兒童節 金管會提醒家長：為寶貝規劃適當的保險保障

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

4月4日是一年一度的兒童節金管會祝福全國未來的主人翁兒童節快樂，也提醒辛勞的家長別忘了適時檢視並補足小朋友的保險保障額度，為家中寶貝規劃適當之保險保障。

現行可供小朋友投保的保險商品相當多元，但投保人壽保險或傷害保險（包含旅行平安保險）時，為了保障小朋友的生命安全，保險法第107條及第135條規定，人壽保險及傷害保險被保險人滿15歲前身故時，保險公司只能在限額（目前為69萬元）內提供喪葬費用保險金。至於傷害醫療保險、健康保險及年金保險不受前述限額規範，因此家長仍然可以幫小朋友投保傷害醫療保險及健康保險等商品，以因應意外傷害或疾病造成之住院或手術等醫療保障之需求。

另外，在親子出遊時，可為小朋友規劃投保旅行相關保險。此外，為準備小朋友成長及求學過程所需的養育或教育費用，家長亦可透過投保提供生存保險金之人壽保險商品，提供小朋友充分保障。

金管會提醒，家長在幫小朋友投保前，除了小朋友的保障需求外，也需要評估自身之保費負擔能力，選擇最需要的保障項目投保，並於投保前審閱保險契約條款，瞭解保險商品保障內容與給付條件、除外責任、等待期間等約定，避免日後產生不必要的爭議。

保險金 兒童節 金管會

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