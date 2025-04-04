快訊

經典賽／陳偉殷將加入中華隊 擔任情蒐團隊成員

南韓法官宣告「罷免尹錫悅」，60天內舉行總統大選

太好運？創世志工暗槓「4千張發票」中百萬獎金 法院判決曝光

國泰人壽攜大甲鎮瀾宮推遶境限定9天步行挑戰 揪全民與媽祖線上同行

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰人壽攜手大甲鎮瀾宮推出遶境限定九天步行挑戰，揪全民與媽祖線上同行 作伙走出健康平安。（國泰人壽/提供）
國泰人壽攜手大甲鎮瀾宮推出遶境限定九天步行挑戰，揪全民與媽祖線上同行 作伙走出健康平安。（國泰人壽/提供）

一年一度的大甲媽祖遶境即將啟程，每年吸引百萬人參與，共同虔誠祈願、累積福氣。為響應這場年度盛事，國泰人壽與大甲鎮瀾宮攜手合作，在4月4日至13日大甲媽祖遶境期間，推出「FitBack健康吧」全新限定任務「9天步行挑戰」，讓無法親臨現場的民眾，也能透過「數位方式」線上同步祈福，活動達標最高可領取1,450點任務值，除透過日常走路任務促進健康，還有機會抽中過香爐加持的聯名好運小物，隨身攜帶大甲媽祖的庇佑前行。

民眾只需下載國泰人壽App，加入「FitBack健康吧」遶境限定任務挑戰，只要連續九天達成步行7,500步的每日任務，除原定每天領取的50點任務值，還可額外獲得1,000點任務值，共計1,450點任務值。成功達標者還能參加抽獎，共30位幸運兒有機會獲得大甲鎮瀾宮限量聯名好禮，如天然石手鍊、好運小蛇包、立體刺繡吊飾等。國泰人壽自2019年起即響應大甲媽祖遶境活動，並從2023年開始舉辦「線上揪團」活動，已吸引超過萬人參與。

大甲媽祖遶境是台灣重要民俗盛事，路線橫跨台中、彰化、雲林、嘉義等四個縣市，沿途護佑眾生、傳遞平安與祝福。大甲媽遶境往返全程約340公里，相當於42.5萬步的距離，每年吸引百萬人做伙走。這項傳統活動承載著文化傳承與社會連結的意義，為現代人在忙碌生活中提供精神寄託和歸屬感。

國泰結合集團「促進健康」策略，共同實踐「Better Together共創更好」的品牌精神，近年更大力提倡全齡友善的健走運動，除4月跟大甲媽祖一起走路保平安，更將在5月接連推出「2025國泰金控健康走」、國泰人壽「步步攻億走」活動，期能邀請全民在日常生活中持續運動，共同邁出步伐為健康而走。

「2025國泰金控健康走」邀請民眾5月17日集結台北敦煌碼頭（敦煌疏散門）開走，4月3日前完成報名繳費還有機會抽Apple Watch等多項好禮。國泰人壽秉持「讓健康有力於你」的價值主張，也將於5月再次展開為期兩個月的「步步攻億走」活動，熱情邀請全民一同響應，讓每一步不只邁向健康，也充滿力量。

國泰人壽 大甲媽祖

延伸閱讀

跟著大甲媽平安完成繞境 記得把保險放入必備清單

迎接大甲媽祖抵雲林首站 西螺福興宮打造可愛神童車迎駕

相關新聞

詐騙廣告減少了 為何民眾檢舉件卻飆高？

政府部門積極打詐，廣告投資詐騙獲控制，惟民眾檢舉案卻往上竄高，業者認為民眾陳情詐騙案一路走升，顯示民眾對詐騙警覺心提高。

國泰人壽攜大甲鎮瀾宮推遶境限定9天步行挑戰 揪全民與媽祖線上同行

一年一度的大甲媽祖遶境即將啟程，每年吸引百萬人參與，共同虔誠祈願、累積福氣。為響應這場年度盛事，國泰人壽與大甲鎮瀾宮攜手...

股市恐懼性賣壓 用主動式ETF面對市場多空變局

川普政府拋出的對等關稅核彈，野村投信表示，未來若能有解，美國經濟基本上並無衰退疑慮，主要盤勢觀察重點包含三大面向：美股何...

跟著大甲媽平安完成繞境 記得把保險放入必備清單

備受矚目的宗教盛事大甲鎮瀾宮媽祖遶境，今年將於4月4日（農曆3月7日）晚間10點45分起駕，展開為期九天八夜的徒步進香之...

證交所推東南亞創新資本平台

臺灣證券交易所力拚東京交易所，朝亞洲創新企業首選掛牌之地目標邁進，昨（2）日宣布攜手KPMG安侯建業成立「東南亞創新資本...

央行出重手 台幣升1.08角

清明連假前夕，市場觀望氣氛濃厚。熱錢昨（2）日早盤零星匯出，新台幣匯率最低貶至32.25元，中央銀行選在午後發動奇襲、接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。