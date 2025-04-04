股市恐懼性賣壓 用主動式ETF面對市場多空變局

川普政府拋出的對等關稅核彈，野村投信表示，未來若能有解，美國經濟基本上並無衰退疑慮，主要盤勢觀察重點包含三大面向：美股何時止跌、台灣如何因應、融資減肥速度，以及 台積電、聯發科、鴻海、中信金、富邦金等權值股何時止跌回穩。面對波動很大的股市，投資人可考慮增加主動ETF配置，由專業經理人靈活操作。

野村投信全球整合投資方案部主管暨00980A 野村臺灣智慧優選主動式ETF (00980A)經理人游景德表示，台灣主要輸美產品為資通訊產品，受WTO《資訊科技協定》保護，台美雙方已實施零關稅，因此理應不受到對等關稅影響；融資維持率從160%急殺至140%，已接近2022年最恐慌時期曾低到130%，大盤再大跌的風險應有限，從過往經驗來看，殺融資並爆大量代表底部應該就在不遠處，大跌後股市仍有機會迎來反彈。

游景德進一步表示，回顧川普關稅1.0，其關稅目標產業通常符合兩大條件：就業流失嚴重及產能利用率低。由此推測，鋼鐵、鋁等產業被優先增加關稅，實屬合理，這些產業可直接帶動美國內需及就業；晶片關稅則更可能是談判籌碼，迫使外國企業增加在美國本土生產。至於對等關稅對台灣影響有限，因為台灣主要輸美產品為資通訊產品，受WTO《資訊科技協定》保護，雙方已實施零關稅，預期未來對等關稅影響有望低於預期。

輝達恐在中國大陸受阻其實非首例，拜登政府在2022年10月啟動對大陸晶片出口管制、2023年10月和2025年1月進一步修正和擴大管制範圍，輝達則陸續推出削減效能的大陸特供版晶片，以因應該禁令。有鑑於全球對AI科技需求持續、尤其是先進高端科技產品的供不應求，企業料將與相關政府協商取得新共識，以期因應新規並回應客戶需求，中長期而言，相關企業仍將回歸成長曲線上。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治分析指出，當前投資配置不應只是恐慌式調整，而應回到投資人的資金規模與持有週期進行分層思考，不宜過度單押權值股或單一指數/產業。台股在當前環境下既有挑戰也有機遇，投資人應保持靈活心態，除了被動式ETF及共同基金之外，更可考慮全台首檔的主動式ETF – 00980A 野村臺灣智慧優選主動式ETF (00980A)，根據市場動態調整策略，除可分散個股風險，又能參與台股的投資機會，適合當前市場投資環境。

黃宏治表示，主動型ETF和被動型ETF最大的差異在於投資策略的不同，被動型ETF追蹤標的指數績效，以追求市場報酬率為目標。主動型ETF結合ETF在交易所上市交易的靈活性和傳統共同基金的專業主動投資策略，透過發行ETF，將基金產品延伸至ETF市場，拓展投資人的選擇。野村臺灣智慧優選主動式ETF (00980A) 最大的優勢在於，投資人除享有野村台股專家質化分析獨家預估，其搭載的ETF架構也讓投資人能在盤中隨時買賣，經管費也較為低廉，且ETF持股每日全揭露，兼顧專業性、透明度、交易便利性與費率實惠度。

黃宏治表示，依據過往經驗，台股終將「關關難過關關過」，即便過程中市場上下震盪、投資難度偏高，有別於「單押」特定指數或類股，「主動」調整並靈活選股將適合迎戰今年蛇行盤的投資方式。黃宏治巧妙的譬喻，被動式ETF好比搭大眾運輸，有很多線(指數)、可自由上下車(盤中交易)但要自己規劃路線(類股配置)，而主動式基金則像請私人司機專車，上車便交由司機駕駛並搭載AI輔助系統，全程由專業司機服務並決定最佳路線，過程中該快就快該慢就慢，車道維持置中、車距調控等輔助系統，將讓整趟旅程更加高精且順暢。

野村臺灣智慧優選主動式ETF(00980A)預計4月15日至18日展開募集，預定5月5日掛牌上市，保管銀行為華南銀行，IPO每股發行價10元，採季配息機制。銷售機構包含：元大證券、元富證券、中信證券、永豐金證、玉山證券、台新證券、兆豐證券、統一證券、華南永昌證券、國泰證券、富邦證券、凱基證券、新光證券、群金金鼎證券。

主動式ETF比照現行被動式ETF，投資人可透過證交所的「基本市況報導網站」查詢盤中即時淨值。此外，主動式ETF盤中即時淨值與收盤後公告之淨值之間可能出現差距，因盤中即時淨值係根據前一營業日投資組合的市值估算，惟主動式ETF基金經理人得於盤中即時調整投資組合，導致當日實際持有部位與前一營業日出現落差。提醒投資人在交易前，應充分了解主動式ETF之產品特性與潛在風險，並密切留意ETF折溢價狀況，審慎評估市場波動，以避免承受不必要的價差損失。