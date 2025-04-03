跟著大甲媽平安完成繞境 記得把保險放入必備清單

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
參加活動時，主辦單位大多有投保公共意外責任險，但被保險人其實是主辦單位，非個別參加者，主要用在發生意外事故時，傷者向主辦單位求償，若要提高個人保障，建議還是要自行投保意外險。聯合報系資料照
參加活動時，主辦單位大多有投保公共意外責任險，但被保險人其實是主辦單位，非個別參加者，主要用在發生意外事故時，傷者向主辦單位求償，若要提高個人保障，建議還是要自行投保意外險。聯合報系資料照

備受矚目的宗教盛事大甲鎮瀾宮媽祖遶境，今年將於4月4日（農曆3月7日）晚間10點45分起駕，展開為期九天八夜的徒步進香之旅，參與宗教盛事，除了換洗衣物、遮陽帽、好走的鞋子與虔誠的心，旅行平安險與意外險也是不可忽略的必備清單。

公勝保經華福事業部經理阮天怡表示，在綿延340公里的繞境過程中，潛藏著許多不可預期的風險，根據過去統計，遶境期間常見的就醫狀況包括腳起水泡、感冒，更需要注意的是跌倒、摔倒造成的撕裂傷，以及鞭炮炸傷、熱衰竭和人群擁擠昏倒等意外事件，因此事先投保適當的保險至關重要。

阮天怡建議在行前可先投保旅平險，提供包括身故失能、傷害醫療、燒燙傷等多項保障，有些保障內容甚至涵蓋食物中毒、過失責任、急難救助等，由於遶境活動期間所承受的風險較平日更高，投保旅平險能有效彌補日常意外險的不足，旅平險的保費通常以「日」計算，可以根據實際參與遶境的天數彈性投保。

若平時已有投保意外險，意外險主要提供意外事故的基本保障，通常以「年」為保障期間，一年期意外險搭配短期加強的旅平險，能在遶境期間提供更具體的風險防護。

很多人認為，主辦單位大多有投保「公共意外責任險」，已擁有足夠保障；阮天怡表示，公共意外責任險的被保險人是主辦單位，並非個別參加者，它主要是在發生意外事故時，傷者向主辦單位求償，保險公司能賠償主辦單位因賠償傷者而產生的損失，並不會直接理賠給參與者，因此，為了自身的保障，建議參與民眾仍需自行投保旅平險或意外險，擴大保障範圍。

旅平險 遶境

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