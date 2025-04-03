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網路投資詐騙廣告氾濫 金管會：累計蒐報逾7.9萬件

中央社／ 台北3日電

金管會公布，自2023年4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制起，截至今年2月底止，金管會及證券周邊單位累計蒐報網路投資詐騙廣告已逾7.9萬件；其中，2月單月蒐報就有4596件，創近7個月新高。

為打擊詐騙，金管會2023年邀Meta、Google研商投資詐騙廣告蒐報機制，達成「政府通報、快速下架」共識，後經投信投顧法修正，明定網路平台業者有責下架不法投資廣告後，證券周邊單位繼續協力蒐報違規網路投資廣告，並由司法警察機關通知網路平台業者下架。

金管會證期局公布，自2023年4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制起、截至今年2月底止，金管會及證券周邊單位累計蒐報網路投資詐騙廣告達7萬9952件，其中Meta累計蒐報6萬1851件、Google累計蒐報1萬8101件。另外，2月單月蒐報數為4596件，創近7個月新高，前高為2024年7月的5032件。

金管會證期局也統計，2024年全年共接獲941件金融詐騙陳情案，寫3年來新高，其中2022年為636件、2023年為787件。

證期局揭露5大常見詐騙態樣，除了電話、簡訊及LINE群組勸誘買股外，還包括冒名金融業者或假金融商品交易平台（App）、港仙股及虛擬通貨交易平台詐騙。

詐騙

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