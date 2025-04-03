詐騙廣告減少了 為何民眾檢舉件卻飆高？

政府部門積極打詐，廣告投資詐騙獲控制，惟民眾檢舉案卻往上竄高，業者認為民眾陳情詐騙案一路走升，顯示民眾對詐騙警覺心提高。

據金管會統計，透過證券周邊單位通報Google、Meta（Facebook母公司）投資詐騙廣告量，今年2月單月通報件數是4,596件，即便連二升，但與去年1月單月高峰5,203件，已大降607件，也連續七個月低於5,000件。

此舉顯示廣告投資詐騙已獲得控制，也反映平台業者自律獲得成效。據統計，從2023年4月啟動該通報機制至今快兩年，累計通報件數是7萬9,952件。

廣告投資詐騙持穩，但民眾檢舉投資詐騙量卻大舉攀升。據數據顯示，2024年一口氣攀升到941件，寫六年新高紀錄，更是2023年1.12倍。

業者認為，民眾檢舉投資詐騙量大增，顯示民眾識詐意識提高。金管會也持續示警，有五種投資詐騙態樣，例如宣稱可插隊搶飆股、或是先給「蠅頭小利」後，再要求持續匯款等投資平台App等，都要小心。

金管會示警五種投資詐騙態樣，包括一、電話、簡訊及LINE群組勸誘買股，二、金融交易平台APP，如要求下載假投資平台APP誘導買股，三、港仙股，誘導投資人買低股價、低知名度的港股，投資人買進後，詐團立即出脫。

四、冒名財金人士、或金融業者，五、虛擬通貨交易平台。包括以虛擬貨幣交易可獲高收益，或先以提供飆股方式逐步勸誘民眾投資虛擬貨幣。