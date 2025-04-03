將來銀行推春季六重回饋 新戶雙享台、外幣10％優利

迎接暖春，純網銀「將來銀行NEXT BANK」推出春季6重優惠；包括「新戶享台、美元存款10％與一卡通429綠點」、「美元活存牌告4.2％」、「活存1.5％金額無上限」、「連結全支付最高9％回饋及將將卡預訂餐廳最高享11%回饋」、「投保一站式旅平險最高回饋150點」、「申購基金0元手續費」等。

另外，加碼再抽「星宇航空東京來回雙人行商務艙機票」及「峇里島精緻Clubmed五日假期」，主打聰明理財，旅遊出行無負擔。

將來銀行指出，第一重，新戶享台幣、美元存款10%超優利回饋，若開戶後完成一卡通任務，還可享最高綠點429點回饋，總計可領走等值近1700元好康。

第二重，美元超優匯，除美元活存牌告利率享市場最殺的4.2%，及大額換美元讓3.1分超優匯外，全幣別原幣匯入均享市場最低的0元手續費，美元匯出手續費每筆也僅需5美元；喜愛定存的民眾，將來銀行也端出新資金享3個月期美元定存4.3%優利，助國人在金融市場波動中持盈保泰。

第三重，台幣活存1.5%「金額無上限」，再享每月網路跨行轉帳50次、跨行提款5次、跨行存款1次免手續費，讓資金調度更為靈活。

第四重，將將卡除延續刷卡享全通路回饋1％、海外及指定通路再享最高2%回饋外，於EZTABLE以將將卡預訂餐廳最高享11%回饋。另有專屬抽獎活動送給將將粉，凡單筆消費滿千元，即可參與星宇航空東京雙人行商務艙來回機票與遠東SOGO百貨電子禮券的抽獎活動，且活動期間內累積消費滿5萬元以上的用戶，還能獲得加倍抽獎機會。

第五重，將來銀行攜手股東全聯，推出以全支付連結將來銀行帳戶享店外消費最高9％回饋、全聯店內享2%回饋，也強化與大股東中華電信（2412）連結，力推「一站式旅平險」，讓國人在辦理出國漫遊的同時，能以最簡便快速的方式同步辦妥旅平險，最高還可享有Hami Point 150點回饋。

第六重，第2季持續以申購基金享0元手續費助攻客戶衝刺財富增值，並加碼財富管理會員可抽峇里島精緻Clubmed五日假期。更多詳情見將來銀行官網資訊。