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全支付榮獲「創新卓越」獎 日韓消費最高享20%回饋

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

全聯旗下全支付繼2024年榮獲「國家品牌玉山獎」與「財訊金融獎」雙項殊榮後，今年再度於台灣票據交換所舉辦的「113年金融機構暨電子支付機構推廣獎勵活動」中，獲頒「創新卓越獎」，彰顯全支付在業務發展上的卓越表現與生活金融領域的創新實力。

隨著清明連假將至，全支付特別推出赴日韓旅遊限定回饋，最高可享20%回饋，更驚喜的是，韓國消費使用全支付，基本回饋享筆筆3.5%全點無上限。此外，全支付也祭出超值優惠，涵蓋大潤發、全聯小時達及臨江夜市等熱門通路。

2025年3月26日，台灣票據交換所（票交所）舉辦「113年金融機構暨電子支付機構推廣獎勵活動」，表彰26家在ACH、eFCS等業務表現卓越的機構。全支付深耕生活金融領域，致力於優化繳費體驗，成功串接「eFCS繳費平台」，讓民眾透過全支付APP即可輕鬆完成各項繳費服務。憑藉便利直覺的服務流程，全支付去年榮獲「eFCS介接指定項目」獎項。今年更進一步，以不斷創新與優化的表現，榮獲「創新卓越獎」肯定，展現品牌在數位金融服務上的領先實力。未來，全支付將持續與各界攜手合作，打造更便捷、高效的支付生態系，為用戶帶來更優質的生活金融體驗。

玉山銀行信用卡繳稅回饋活動開跑 首次綁定指定銀行信用卡/連結指定銀行帳戶皆享好康

玉山銀行因應2025年繳稅季開始，4月適逢牌照稅，5月適逢房屋稅，全支付攜手玉山銀行推出超值回饋！即日起，綁定並使用玉山銀行信用卡透過全支付APP線上繳費/稅，單筆繳費滿500元即可享3%全點回饋，每人每月最高享50全點回饋。回饋名額有限，4月與5月各限量80萬全點，6月限量50萬全點。

全支付 玉山銀行

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