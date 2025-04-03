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多元布局虛擬資產 凱基證券攜富達國際助投資人掌握先機

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

虛擬資產快速發展，對金融市場帶來重大變革，為協助專業投資人緊跟趨勢，凱基證券日前舉辦「虛擬資產前瞻說明會」，邀請富達國際專家共同探討市場脈動、監管方向及投資策略，解析如何透過合規投資工具掌握未來機遇。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，根據2024年安永EY全球機構投資人調查，專業投資人對於虛擬貨幣的投資諮詢需求日益強烈，且關注焦點不再侷限於交易層面，而是拓展至財富管理、稅務規劃及信託服務等領域，促使更多投資人將虛擬資產納入資產配置當中。

以市場最熱門的比特幣投資為例，凱基證券專業團隊為投資人深入解析比特幣現貨、現貨ETF及期貨ETF三種投資工具的特性、風險與優劣勢。其中，比特幣現貨ETF因交易流程簡化、技術門檻較低，且受監管市場保障，成為專業投資人的理想選擇。

凱基證券為國內首家券商上架美國、香港交易所上市逾60檔虛擬資產ETF，建議投資人可根據交易便捷性、安全性與市場規範進行評估，透過靈活的資產配置與風險分散策略，不僅可提升投資效率，更能在市場波動中維持投資組合穩健度，把握成長契機。

凱基證券打造「全生涯階段財管服務」提供各項解決方案，榮獲專業財經雜誌財富管理大調查最佳財富管理、最佳私人銀行、創新信託服務獎等五項大獎肯定，不僅提供專業投資人交易虛擬資產ETF，複委託平台亦有提供一般投資人參與虛擬資產相關產業之股票或ETF，也積極提升專業理財顧問團隊的服務能力，導入專業ETF顧問(ETFP)認證培訓課程等，確保銷售團隊能夠提供具有深度與廣度的知識與建議。

凱基證券同時推出「跨國買 選凱基」活動，提供美股手續費驚喜價且無低消門檻，活動期間新開戶符合指定條件，再加碼台股交易優惠，幫助投資人輕鬆布局台美股投資。

ETF 凱基證

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