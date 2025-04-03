信評：證券業資本水準可吸收市場波動 營收分散性提升
中華信評在「2025年台灣證券業展望」報告中指出，由於台灣證券業強健的資本水準可吸收市場波動，且營收來源（財富管理業務等）分散性亦持續提升，未來一年台灣證券業的信用趨勢將維持穩定，且證券經紀業務仍將為2025年的主要營收驅動因素。
該篇報告指出，2025年台灣證券業的信用趨勢仍將維持穩定。證券業持續以緩慢但穩定的步調整合。而證券經紀業務仍為主要營收來源，財富管理業務的貢獻占比亦持續提高。
證券業強健的資本水準應可吸收潛在的資本市場波動。不過，總體經濟的不確定性可能會導致證券業的報酬率下降；資本市場波動、營收分散性與科技破壞性創新皆可能帶來風險。
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