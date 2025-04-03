支持罕病兒童與家庭 「樂扶照護」利變險填補照護支出

根據統計，全台約有123萬名身心障礙人士，其中5.6萬名是0-17歲的孩子，他們在生命初啟之時，便需要長期醫療與照護支持。探究失能發生的原因，最主要的來源為疾病與先天因素，其次才是意外與交通事故。友邦人壽建議，透過樂扶照護利變險，提供最多15年的安養樂扶保險金，填補因失能所增加的照護支出。

友邦人壽觀察，現代醫療科技雖然進步，但有些疾病較為隱性，無法在懷孕或新生兒時期立即察覺，往往是在孩子成長過程中才逐漸顯現。例如肌肉失養症、急性腦炎併神經障礙後遺症（如兒童腦炎）等。這些疾病可能影響孩子的行動能力、語言發展，甚至長期依賴醫療設備與看護。

友邦人壽總經理侯文成表示：「對於這些孩子與家庭來說，生命的挑戰往往不只是當下的醫療費用，更包含漫長的後續照護與復健過程。每個孩子都是獨一無二的瑰寶，即使面臨挑戰，也值得擁有溫暖與支持。我們希望透過實質的幫助，讓這些家庭感受到面對未來，他們並不孤獨。」

當下的治療費用，以及長期的醫療追蹤與照護是一條漫長的路，需要持續的資源與穩定的經濟支持。舉例來說，若每月基本照護費用約為3萬元，一年即需36萬元，若為65歲時罹病，以國人平均壽命80歲計算，在不考慮通貨膨脹條件下，預估所需的照護費用約540萬元。然而，對於仍處於成長階段的幼童與青少年來說，照護時間更長，整體費用超過2千萬元以上。這樣的負擔，對於任何一個家庭而言，都是極大的挑戰。

面對這樣的現實挑戰，提早準備至關重要。友邦人壽建議，選擇具備長期照護功能的失能保險，能夠有效減輕家庭壓力，確保孩子未來的生活品質與照護資源不因經濟困難而受限。

例如，「友邦人壽樂扶照護利率變動型終身保險」，提供最多15年的安養樂扶保險金，填補因失能所增加的照護支出，讓家庭能夠在關鍵時刻獲得穩定的財務支持，為孩子提供最好的照護環境。這15年，不僅是一筆經濟補助，更是一段能夠陪伴孩子適應生活、學習獨立的時間，讓父母能夠安心擁抱每一天，迎接孩子的成長。