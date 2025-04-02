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交接拍板！張傳章8日接兆豐金總座 李嘉祥10日掌台企銀

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

公股行庫人事將在4月連假後，正式啟動交接。據了解，下周二（4月8日）兆豐金（2886）總經理蕭玉美將轉任兆豐票董事長，原職缺由證基會董事長張傳章接任，緊接著週四（10日）第一銀總經理李嘉祥將赴台企銀（2834）接掌董事長。

一銀總經理職缺由彰銀（2801）總經理周朝崇接任，而彰銀總經理一職則由第一銀副總簡志光升任，最快有望當天也順勢一起交接。換言之，4月長假後，有四家行庫、共四位高層人事搬風，可望替行庫帶來新人事氣象。

這波公股行庫人事大風吹，起因為台企銀前董事長劉佩真2月請辭，牽動了一連串行庫人事高層異動。

另兆豐票現任董事長廖美祝也在連兩屆任期屆滿後退休，由蕭玉美轉任，而金控總經理職缺則由張傳章接任。兆豐金將在8日召開金控董事會，緊接著子公司開董事會，隨後交接。

兆豐金 董事長

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