交接拍板！張傳章8日接兆豐金總座 李嘉祥10日掌台企銀
公股行庫人事將在4月連假後，正式啟動交接。據了解，下周二（4月8日）兆豐金（2886）總經理蕭玉美將轉任兆豐票董事長，原職缺由證基會董事長張傳章接任，緊接著週四（10日）第一銀總經理李嘉祥將赴台企銀（2834）接掌董事長。
一銀總經理職缺由彰銀（2801）總經理周朝崇接任，而彰銀總經理一職則由第一銀副總簡志光升任，最快有望當天也順勢一起交接。換言之，4月長假後，有四家行庫、共四位高層人事搬風，可望替行庫帶來新人事氣象。
這波公股行庫人事大風吹，起因為台企銀前董事長劉佩真2月請辭，牽動了一連串行庫人事高層異動。
另兆豐票現任董事長廖美祝也在連兩屆任期屆滿後退休，由蕭玉美轉任，而金控總經理職缺則由張傳章接任。兆豐金將在8日召開金控董事會，緊接著子公司開董事會，隨後交接。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言