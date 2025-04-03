央行出重手 台幣升1.08角

清明連假前夕，市場觀望氣氛濃厚。熱錢昨（2）日早盤零星匯出，新台幣匯率最低貶至32.25元，中央銀行選在午後發動奇襲、接連敲出幾筆美元賣單，讓新台幣匯率迅速升破33.2、33.1價位，終場強升1.08角，收在全日最高價33.088元，總成交量擴大至19.345億美元。

央行資料顯示，美元指數昨上漲0.01%，主要亞洲貨幣升貶互見；其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元強升0.55%，新台幣匯率升值0.33%。星元、人民幣與日圓匯率均貶值，星元與人民幣同步貶值0.04%，日圓匯率下跌0.03%。

匯銀主管指出，央行選在連假前夕出手，顯然是不樂見新台幣匯率過於弱勢、一直被稱作「最弱亞幣」，眼見熱錢匯出潮暫告一段落，央行加大調節力道，硬是將新台幣匯率拉回33.1元以上，以跟上競爭對手國貨幣韓元的升值腳步。

不過，巴克萊銀行分析師發布報告示警，儘管亞洲經濟體並未操縱匯率，但台灣、南韓、日本及泰國現行的匯率運作方式，仍有高機率會被美國盯上。報告指出，美國總統川普將亞洲經濟體的貿易行為當做目標，並對操縱匯率發出警告，這可能會被納入即將出爐的對等關稅的考量中。