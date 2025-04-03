證交所推東南亞創新資本平台

臺灣證券交易所力拚東京交易所，朝亞洲創新企業首選掛牌之地目標邁進，昨（2）日宣布攜手KPMG安侯建業成立「東南亞創新資本平台」，採招商、引資、技術交流、業務媒合等四路並進，首波媒合鎖定人工智慧（AI）、無人機、智慧醫療、機器人等產業。

證交所董事長林修銘昨天宣布創新板兩大好消息，一是今年元月初取消創新板合格投資人限制後，2月成交量已超越去年整體成交量六成，而創新板風險預告書簽署也在近三個月內新增近百萬份，加上過去已簽署的二十幾萬份，已有超過百萬投資者關注創新板。

為響應亞洲資產管理中心政策，他昨天首度揭露推動創新板三部曲，首部曲是2021年創新板開板迄今，已有顯著績效產生，因而可推展至第二部曲：布局東南亞生態圈，最後一部是推動臺灣創新板成為亞洲新創產業掛牌的首選之地，讓創新板成為亞洲那斯達克（NASDAＱ）。

為布局東南新創生態圈，證交所與KPMG攜手成立「東南亞創新資本平台」。KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光表示，此次合作將充分運用KPMG全球網絡優勢，協助證交所建立東南亞投資圈、創投圈及創新產業圈的合作交流平台。

林修銘分析合作平台有三大效益，第一是引資，希望吸引東南亞、新加坡的創投機構投資台灣；第二是招商，希望東南亞獨角獸到台灣掛牌；第三，藉由引資招商平台，進入東南亞創新圈，進而提供台灣新創企業與東南亞新創企業技術交流、業務媒合的機會，這是一般交易所沒有的服務。

至於希望引進哪些東南亞獨角獸到台灣，證交所總經理李愛玲表示，以軟體業可能性最大。她並透露，證交所將藉新加坡KPMG資源，率創新板上市企業赴東南亞進行業務媒合，首波媒合企業以AI、無人機、智慧醫療、機器人為主，預計4月底、5月初就有活動。

新創企業過往出海大多選擇到東京交易所或美國那斯達克。李愛玲表示，其實台股流動性優於新加坡，若相較東京交易所，股價淨值比（PBR）也有優勢。

統計2月底時，台股集中市場整體上市公司PBR為2.46、臺灣創新板4.47，上櫃公司為2.85，而東京交易所三個板塊Prime（全球大型企業）、Standard（中型企業）、Growth （新興企業）的PBR依序為1.7、0.9、3.3，顯示臺灣創新板具有較高估值。