美元高利定存 主打短天期

川普關稅戰全面啟動使金融市場不確定性升高，銀行第2季美元高利定存專案也主打短天期方案，年利率5%方案雖然變少但還是有機會存得到，由於關稅戰衝擊使得市場對美國聯準會（Fed）降息預期仍不一，銀行看準民眾趁降息前鎖高利的需求，新方案也降低起存門檻以滿足更多客戶。

川普對等關稅宣布即生效，金融市場嚴陣以待，而日前Fed釋出年底前可望降息兩次訊息，市場在變數增加下對降息次數與幅度預期也不一。不過，基本上降息已是預期方向，因此銀行第2季新推美元高利定存方案，也以短天期三個月為主，以降低匯率風險。

凱基銀行新推的美元高利定存方案，比起第1季起存門檻從1萬美元降到5,000美元，利率適用則依照定存金額分級，最高存10萬美元以上可享3個月期高利5%，5,000美元到3萬美元以內則是3個月期4%。另外，6個月期方案則是沒有依照存款金額多寡分級定利率，一律給4.2%。

台企銀（2834）新推美元高利定存方案，要拿到5%高利則是只有14天期可選，但台企銀的高利定存方案天期較多元，還有1個月4.6%、3個月4.5%、6個月4.3%，甚至12個月最高3.8%方案，同時也特別降低門檻起存只要1,888美元即可，並且除了自然人客戶，還接受企業法人承作。

安泰銀則是在之前推出6個月期5%高利方案，提早額滿結束後，4月再推出新的高利定存方案，搭配換匯要求且只有1個月期方案可選，最低起存1,000美元，最高3萬美元可有5%高利，同樣若額滿也會提早結束。

台中銀美元高利定存最低只要1,000美元，最高利率可享3個月4.6%，建議民眾在降息之前可以定存先行鎖住高利，累積低風險的穩定收益。

銀行業者分析，Fed降息雖因川普新政變數多，但降息方向明確，隨著時間前進預期5%以上高利專案可能愈來愈少，建議想賺高息的投資人可以考慮在現有方案中選擇天期較長的，以免日後新方案可能天期、利率都縮水。