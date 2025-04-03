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另類倒掛…美元高利定存專案 長天期利率相對低

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

市場預期美國聯準會（Fed）最快有可能6月就再次降息，等不到第3季，因為降息預期升溫也使得銀行推出的美元高利定存專案，長天期方案利率比短天期方案要低，形成另類利率倒掛，因為對存戶來說高利率拉長天期有利，銀行相對承擔風險，因此不是縮短方案的天期或減少不同天期選擇，不然就乾脆長天期利率調降。

例如台企銀（2834）新推的美元高利定存方案，雖然有14天、1個月、3個月、6個月、12個月等多種方案，堪稱目前市場上選擇天期最多、提供專案天期最長的，但是3個月期以上方案的利率就降到4%以下，12個月期則是利率最低。但是台企銀推出的日圓高利定存則是相反，與一般認知較長天期利息應該更多相符。

凱基銀、台中銀也一樣，都推出3個月、6個月期兩種方案，利率也是前者高於後者。

銀行業者指出，就好比企業發債通常長天期利率定價會高於短天期，房貸年限長的利率也比短的要高，這是基於風險做出的定價。而美元高利定存因為面臨今年即將再度降息且不只降一次的腳步逼近，銀行承擔利匯率風險，所以較長天期的定存現階段反而給存戶的利息較薄。

定存 美國聯準會 降息

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