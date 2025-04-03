金管會搬風／童政彰掌銀行局 賴欣國接檢查局

金管會昨（2）日宣布，由檢查局長童政彰調任銀行局長，檢查局長則由副局長賴欣國升任，下周一（7日）到職；這次人事搬風後，銀行局還有一位副局長、檢查局則有兩位副局長，共三位職缺待補。

金管會人事從2024年7月開始至今，已掀了四次搬風，至今已有十位一級主管人事異動，替金管會帶來新人事氣象。

原銀行局長莊琇媛是在3月17日升任金管會副主委，市場點名銀行局長遺缺，由銀行局出身，現任金管會主秘林志吉、或是檢查局長童政彰這兩人二擇一，最終拍板由童政彰出線。

童政彰是銀行局出身，從科長、專委、副組長、主秘一路到副局長，也曾在金管會綜合規劃處歷練過，更是金管會前主委顧立雄秘書，因邏輯清楚、熟悉法規，勇於面對媒體，是金管會多位高層列為重點栽培對象。

尤其是去年8月開始的新光金（2888）搶親大戰，童政彰屢屢被交付親上火線，第一時間對外清楚說明金管會立場，令人印象深刻。

童政彰去年9月才從銀行局副局長轉升檢查局長，僅約半年又「鳳還巢」回到銀行局，接掌大任，也因熟悉銀行局業務，將有助金管會持續推動亞資中心業務。

接任檢查局長的賴欣國則一路從檢查局科長、專門委員、副組長、組長、主任秘書、副局長歷練上來，對檢查事務熟稔，過去在投信基金經理人炒股案、不動產專案金檢、投信與網紅合作廣告行為金檢、金融業阻詐等案也都扮演重要角色。