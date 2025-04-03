兆豐金總座 張傳章出任

經濟日報／ 記者廖珮君夏淑賢／台北報導

公股行庫人事將在4月連假後，正式啟動交接。據了解，兆豐金（2886）下周二（8日）將召開臨時董事會，總經理蕭玉美將轉任兆豐票券董事長，由金管會前副主委張傳章接任兆豐金總座，緊接著周四（10日）第一銀行總經理李嘉祥將赴台企銀接掌董事長。

一銀總經理職缺由彰銀總經理周朝崇接任，而彰銀總經理一職則由第一銀副總簡志光升任，最快有望當天也一起交接。換言之，4月長假後，有四家行庫、共四位高層人事搬風，可望帶來行庫新人事氣象。

這波公股行庫人事大風吹，起因為台企銀前董事長劉佩真2月請辭，牽動了一連串行庫人事異動；另兆豐票現任董事長廖美祝也在連兩屆任期屆滿後退休，由蕭玉美轉任，而兆豐金控總經理職缺則由張傳章接任。據了解，兆豐金將於8日召開臨時董事會，預料會有相關的人事調整。

張傳章過去曾擔任金管會副主委、中華經濟研究院院長、中央大學管理學院院長等，在公股銀的經歷方面，也曾任土地銀行監察人、合庫銀行董事等，可說在產、官、學界的資歷都相當豐富。

李嘉祥是從第一銀行基層辦事員做起，歷任多倫多分行、紐約分行及總行副總、美國第一銀行董事總經理也曾擔任第一金控策略長，國內外業務經歷完整，他也即將在2026年4月屆滿65歲，金融圈認為，對他而言，此時接掌台企銀不啻為好選擇。

兆豐金控 第一銀行 董事長

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