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兩家國銀對岸分行 虧損

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

中國大陸面臨經濟成長率放緩，債務與房地產風險增加及美中貿易衝突加劇等四大利空，國銀對大陸授信及投資案件轉趨保守，仍無法避免逾期放款增加風險；證交所公開資訊觀測站資料顯示，2024年兩國銀的兩家大陸分行驚見虧損，公股與民營各一家，分別是合作金庫天津分行以及中國信託深圳分行。

公開資料觀測站資料顯示，2024年合庫天津分行稅後淨損3.16億元，儘管長沙分行、福州分行與蘇州分行均有獲利，但三家分行加總獲利抵不過天津分行的虧損，導致合庫四家大陸分行稅後淨損6,496.8萬元。

對此，合庫銀主管回應，去年大陸地區整體四家分行稅前獲利共計1.18億元，出現虧損，主要是為符合當地稅法於2024年認列所得稅費用，導致大陸地區整體分行稅後淨損6,496.8萬元。其中，合庫天津分行虧損，主要是受到轉銷大額呆帳與認列所得稅費用的影響。

中國信託深圳分行去年稅後虧損1.39億元，中信銀回應，深圳分行收益及營業費用，皆依照策略穩步發展，去年第4季虧損，主要是因備抵呆帳提列所致，此為依據兩岸主管機關相關規範，針對正常授信資產及風險性個案，評估及提列備抵呆帳。

中信銀強調，針對風險性個案，已積極透過法律行動陸續回收中，目前餘部分案件持續處理中。中信銀將秉持審慎原則，穩健發展業務及落實風險管理，以保障股東及客戶權益。

中信銀 中國信託

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