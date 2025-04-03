金融三業2025年前二月獲利衝高 盈餘1,898億元 同期次高

據金管會統計，2025年累計前二月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘1,898.4億元寫史上同期次高，年增2.3%，獲利動能持穩；惟法人示警，美國川普關稅戰將衝擊全球經濟成長，股市波動加劇，恐壓抑金融業獲利成長空間。

金融三業中，前二月以銀行業獲利年增3.7%，優於保險業年成長3.1%及證期投信年衰退6.4%。銀行業獲利年增最佳是因財管手續費、放款淨利息收入續維持動能所致。

圖／經濟日報提供

惟川普關稅新政來襲，市場對停滯性通膨疑慮加深，3月台股大跌10.2%、美國S&P500指數也同步重挫5.8%，將壓縮3月金融業投資收益也不利評價利益，金融業獲利前景恐難樂觀。

一家金控主管說，2025年金融業獲利最大變數是川普關稅戰，將有三大挑戰，一、衝擊全球經濟成長，全球股市面臨下修風險，金融業操作難度增加，壓縮壽險業實現股票資本利得空間，

二、川普關稅政策恐讓降息減速，台美利差若無法縮減，壽險業避險成本將續持高檔，三、川普若對各國實施無差別「對等關稅」，衝擊各國出口廠商，企業營運風險提升，增加銀行貸款違約機率。

金管會公布金融業2025年2月及前二月獲利，2月三大金融業賺863.56億元，月減16.6%、年增8.5%，月減是因2月股市波動大，金融業投資收益較1月大減，年增則是因銀行業放款及利差提升，穩住金融業陣腳。

累計前二月賺1,898.4億元是史上同期次高，以銀行業獲利貢獻占57%最多。史上同期最高是2021年前二月賺2,101.8億元。

銀行局主秘王允中說，銀行業前二月稅前盈餘1,081.6億元是史上同期最佳，年增3.7%，其中本國銀行大賺1,000.7億元同攀高峰，主因是利息和手續費淨收益增加。

券商期貨投信業合計前二月稅前盈餘211.7億元，年減6.4%，主因受券商獲利年減13.4%降到154.1億元所拖累，證期局主秘尚光琪說，2月台股指數走低，衝擊券商自營獲利，期貨也僅微幅增加，投信業反因資產規模擴大而推升獲利。

壽險業、產險業前二月各賺545億元和60億元，合計賺605億元是近三年同期新高，年增3.1%，保險局副局長蔡火炎說，壽、產險業獲利年增均有逾3%成長，是業務承保利益增加所致。

合計2025年前二月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘1,898.4億元，較去年同期1,856.3億元，年增2.3%。