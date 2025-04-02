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金價飆高！央行「護國金山」市值破1.4兆元 潛在獲利逾1.2兆元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行在新店文園有座戒備森嚴的「護國金山」，隨著國際金價飆高，這些黃金的潛在獲利十分驚人。黃金示意圖。圖／路透
中央銀行在新店文園有座戒備森嚴的「護國金山」，隨著國際金價飆高，這些黃金的潛在獲利十分驚人。黃金示意圖。圖／路透

中央銀行在新店文園有座戒備森嚴的「護國金山」，隨著國際金價飆高，這些黃金的潛在獲利十分驚人。美國總統川普的關稅政策搖擺不定，引發投資人焦慮，導致具避險功能的金價飆漲，我國央行握有1,363萬盎司黃金，折算市值突破1.4兆元，扣除不到400美元的成本價，潛在獲利超過1.2兆元。

立法院財委會立委陳玉珍、林德福與羅明才2日赴央行新店文園金庫視察，由央行副總裁嚴宗大接待、發行局局長鄧延達簡報。據了解，立委們除關注文園金庫的管理機制外，也詢問央行如何保存黃金，以及是否有妥適的維安控管機制等。

央行業務報告指出，截至今年2月底，央行持有黃金1,363萬盎司，主要作為新台幣的發行準備。

川普掀起全球關稅大戰，導致金價屢創新高，財委會立委也探詢我國「護國金山」的市值與潛在獲利金額。以2日國際金價每盎司約3,130美元、新台幣匯率33元估算，央行持有的黃金市值突破1.4兆元。

央行指出，新店文園庫區存放新台幣發行準備用黃金及白銀等貴金屬資產，攸關金融安定與國家安全至鉅，被列為「國家關鍵基礎設施」。而央行對庫區安全極為重視，與駐庫憲兵部隊合作無間，隨時保持嚴密警戒，並裝置現代化安控系統，庫區啟用迄今，從未發生任何維安事件，未來也將持續引進現代化維安機制，加強風險意識，繼續與憲警單位密切合作，以確保庫區安全無虞。

央行官員表示，儘管央行握有的黃金潛在獲利頗豐，但僅是「紙上富貴」，這些黃金主要作為新台幣發行準備，央行並無出售、獲利了結的計畫。

考察文園金庫數十次的羅明才受訪時說，先前國際金價每盎司僅一千多美元時，曾建議央行可多買一些黃金，但央行沒有動作，如今只能望「金」興嘆。

他還說，第一次看到這麼多黃金時，頓時感到「金光閃閃、瑞氣千條」，第二次看到心情依舊興奮，但這一次，想到「護國神山」台積電出走、台灣景氣前景堪虞，就算眼前滿滿都是黃金，心情依舊十分沉重。

立委陳玉珍首次參觀文園金庫，羅明才幽默表示，「感覺她人一走進去，眼睛都變大、變亮了。」

央行 川普 金價

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