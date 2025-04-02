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新台幣匯率強升1.08角、收33.088元 匯銀主管揭「關鍵推手」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣示意圖。圖／路透社
新台幣示意圖。圖／路透社

清明連假前夕，市場觀望氣氛濃厚。熱錢2日早盤零星匯出，新台幣匯率最低貶至32.25元，中央銀行選在午後發動奇襲、接連敲出幾筆美元賣單，讓新台幣匯率迅速升破33.2、33.1價位，終場強升1.08角，收在全日最高價33.088元，總成交量擴大至19.345億美元。

中央銀行資料顯示，美元指數上漲0.01%，主要亞洲貨幣升貶互見；其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元強升0.55%，新台幣匯率升值0.33%。星元、人民幣與日圓匯率均為貶值，星元與人民幣同步貶值0.04%，日圓匯率下跌0.03%。

匯銀主管指出，央行選在連假前夕出手，顯然是不樂見新台幣匯率過於弱勢、一直被稱作「最弱亞幣」，眼見熱錢匯出潮暫告一段落，央行加大調節力道，硬是將新台幣匯率拉回33.1元以上，以跟上競爭對手國貨幣韓元的升值腳步。

匯銀主管還說，美國總統川普將於美東時間2日宣布新一輪對等關稅措施，但台灣已進入清明連假，這段期間國際股匯市的強弱表現，將延後至下周反應。

匯銀主管表示，川普的政策難以預測，但若全面實施「對等關稅」、對台灣經濟造成衝擊，加上中共在台海軍演，增添地緣政治風險，不排除清明連假後，國內股匯市將出現一波補跌行情。展望後市，川普關稅政策仍是影響股匯市方向的「主旋律」，預料短期內，新台幣匯率將位於33~33.3元區間波動。

台幣匯率 央行 川普 新台幣 日圓匯率 連假

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