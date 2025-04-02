金管會銀行局長定案 由檢查局長童政彰回鍋出任

金管會副主委莊琇媛從銀行局長升任之後，局長人選一直懸而未定，今日終於拍板定案，確定由檢察局長童政彰出任銀行局長，檢察局長則由副局長賴欣國出任。

銀行局長最後由檢查局長童政彰回鍋出任，並不令人意外，尤其是近來金融整併風起雲湧，童政彰在出任銀行局副局長期間，屢屢站上第一線說明金管會的決策，思路清晰和邏輯清楚，得到決策者好評，被認為足堪大任可處理接下來愈來愈多的金融整併案。同時他在出任檢查局長的期間，親自督導包括不動產等重要金檢的執行，也對日後銀行局拿捏不動產等相關重要政策有更多實務上的幫助。

童政彰資歷完整，為美國羅耀拉大學企業管理研究所、政治大學法律學系研究所雙碩士，從金管會基層一路做起，擔任過銀行局科長、專門委員、副組長、專門委員、副處長，銀行局主任秘書、副局長、檢查局局長。

賴欣國為台灣大學經濟系畢業，歷任金管會檢查局科長、專門委員、副組長、組長、主任秘書、副局長。