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吸引各界高手 永豐金證券「第七屆41AI日全智動交易論壇」盛大展開

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
圖說：全台量化交易年度盛會登場！永豐金證券舉辦「第七屆41AI日全智動交易論壇」，於集思台大會議中心盛大展開，從左至右為永豐金證券數位金融處副處長洪榮杰副、總經理張李章隆、數位金融處處長蘇威嘉、投資顧問部部長呂正傑。永豐金證券／提供
圖說：全台量化交易年度盛會登場！永豐金證券舉辦「第七屆41AI日全智動交易論壇」，於集思台大會議中心盛大展開，從左至右為永豐金證券數位金融處副處長洪榮杰副、總經理張李章隆、數位金融處處長蘇威嘉、投資顧問部部長呂正傑。永豐金證券／提供

全台量化交易年度盛會登場！永豐金證券舉辦「第七屆41AI日全智動交易論壇」，於集思台大會議中心盛大展開，吸引逾四百位投資人參與，會中邀請產學精英共議目前最熱門的AI技術在投資策略上的運用、創新趨勢及台股交易實戰分享。

同時，揭曉「第三屆程式實盤模擬交易競賽」成績及頒獎，今年的冠亞軍報酬率分別高達90.9%、59.4%，大幅領先同期大盤，展現驚人的量化交易實力成果。

永豐金證券量化團隊以台股量化交易策略與技術為核心，已是交易策略開發領域的佼佼者。團隊在今年的41AI日活動中，展示二項重要研發成果，一為策略檢核機制「豐神榜」，提供一套可實際下單的策略標準，幫助量化投資人識別策略優劣；第二項亮點是「全智動」系統最新升級技術，透過因子探勘確立核心邏輯，探討在多重策略下如何進行策略競擇與風險控管。

今年的41AI日論壇邀請策略開發、金融數據、高頻領域等國內外專家進行專題分享，包括Ephod易發網，介紹自製自動化回測平台與因子分析介面，探討模型可解釋性與量化交易策略；Vsense Fintech皓德盛科技，分享高頻與低延遲交易的關鍵技術，運用FPGA一次解決行情、運算、風控等程式交易三大難題；全球市場資料供應商ICE Data Services，分享全球市場數據與低延遲專線解決方案之發展。

論壇現場氣氛熱絡，除了主題演講與模擬交易競賽頒獎外，現場特別規劃「全智動交易技術展示區」，展示永豐金證券最新量化工具與因子探勘系統，吸引不少投資人駐足體驗。與會者亦把握機會與量化研究團隊面對面交流，深入了解策略開發流程與交易應用，現場互動頻繁，充分展現量化投資社群的高度參與與技術熱度。

此外，永豐金證券舉辦「第三屆程式實盤模擬交易競賽」最終成績也在1日揭曉，得獎者績效冠軍90.9%、亞軍59.4%、季軍54.4%，兩名優勝14.5%、9.6%；對比同期間台灣加權指數3月跌幅10.2%，得獎者優異成績大幅領先大盤。

永豐金證券指出，今年模擬交易競賽的參賽者超過1,000人，實動率約二成，以實動參賽者計算，平均績效為-13.8%，正報酬比例為11%，負報酬比例為89%，顯示能夠在市場獲利的還是少數人。

永豐金證券推動41AI日今年邁入第七年，已發展為量化交易領域的年度盛會，永豐金證券量化團隊，2025年把目標聚焦於財富萃取，與領域內專家共同帶領投資人在金融市場獲取更多超額報酬的機會，是今年「41AI日全智動交易論壇」的一大亮點。同時，連續第三年舉辦的「程式實盤模擬交易競賽」賽事規模迅速擴大，從首屆的40支隊伍，到今年已躍升逾千人報名，吸引各行各業的交易高手踴躍參與。

台股 永豐金

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