集保「股務事務e櫃台」市場回響熱烈 簽約數破千家

金管會為推動我國股務數位化發展及協助擴大電子簽章普及運用，責成臺灣集中保管結算所建置「股務事務e櫃台」（eCounter平台）提供公開發行公司股東得採數位簽章方式，向公司或其股務代理機構線上申辦股東開戶及基本資料變更作業，該服務訂於114年5月19日正式上線，目前已突破1,000家公司完成簽約作業。

因應電子簽章法修正，集保eCounter平台運用電子憑證及數位簽章技術，免費提供市場無償使用，是智慧政府跨部會合作及數位轉型的成功範例。在金管會督導及數發部數產署的專業技術指導下，eCounter平台採循序漸進分階段推動，5月首先推出PC版服務功能，手機版則接著在12月推出。

集保結算所董事長林丙輝表示，為推動公開發行公司簽約使用集保eCounter平台，集保結算所研訂發行公司股務單位協助推廣措施，並於官網建置宣導專區，短短不到一個月的時間內，簽約使用的公司家數已突破1,000家，市場反應熱烈！未來隨著eCounter平台服務內容循序漸進，必能帶給市場廣大的投資人、公開發行公司及證券商更大的綜效。

基於普惠金融理念，eCounter平台提供股東及發行公司無償使用，股東無須舟車勞頓分赴各股務單位臨櫃申辦，更可隨時隨地以電子方式提出申辦，不受時間、地域、天候影響，即可享用便捷安全服務，降低交通往返碳排，公司亦可透過電子化作業減少紙張消耗，推升淨零排放。

集保結算所秉持「金融基建、數位共好」的願景，滿足投資人的數位需求，透過「股東e服務」平台多元服務，打造e化服務生態系，共同實踐永續金融。