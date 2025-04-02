快訊

怕成鍾文智第二？張綱維戴電子監控「屢次違規」 高院拘提裁定羈押

日本最新預測「8.7強震連2震」 南海海槽「半斷裂」最糟情況曝光

201名警官調動！台中市警局迎今年最大幅度人事調整 名單曝光

集保「股務事務e櫃台」市場回響熱烈 簽約數破千家

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
集保股務事務e櫃台市場回響熱烈，簽約數破千家。圖／臺灣集中保管結算所提供
集保股務事務e櫃台市場回響熱烈，簽約數破千家。圖／臺灣集中保管結算所提供

金管會為推動我國股務數位化發展及協助擴大電子簽章普及運用，責成臺灣集中保管結算所建置「股務事務e櫃台」（eCounter平台）提供公開發行公司股東得採數位簽章方式，向公司或其股務代理機構線上申辦股東開戶及基本資料變更作業，該服務訂於114年5月19日正式上線，目前已突破1,000家公司完成簽約作業。

因應電子簽章法修正，集保eCounter平台運用電子憑證及數位簽章技術，免費提供市場無償使用，是智慧政府跨部會合作及數位轉型的成功範例。在金管會督導及數發部數產署的專業技術指導下，eCounter平台採循序漸進分階段推動，5月首先推出PC版服務功能，手機版則接著在12月推出。

集保結算所董事長林丙輝表示，為推動公開發行公司簽約使用集保eCounter平台，集保結算所研訂發行公司股務單位協助推廣措施，並於官網建置宣導專區，短短不到一個月的時間內，簽約使用的公司家數已突破1,000家，市場反應熱烈！未來隨著eCounter平台服務內容循序漸進，必能帶給市場廣大的投資人、公開發行公司及證券商更大的綜效。

基於普惠金融理念，eCounter平台提供股東及發行公司無償使用，股東無須舟車勞頓分赴各股務單位臨櫃申辦，更可隨時隨地以電子方式提出申辦，不受時間、地域、天候影響，即可享用便捷安全服務，降低交通往返碳排，公司亦可透過電子化作業減少紙張消耗，推升淨零排放。

集保結算所秉持「金融基建、數位共好」的願景，滿足投資人的數位需求，透過「股東e服務」平台多元服務，打造e化服務生態系，共同實踐永續金融。

股東 集保結算所

延伸閱讀

家族辦公室 資產專區亮點 金管會宣布試辦原則 將開放設外部資管公司

金管會：台新金估新壽15年免增資 若未達標將注資

2家虛擬資產服務商業者未申請登記 即日起禁止提供業務

金管會擬放寬公司資產處理門檻 免頻繁公告

相關新聞

金管會銀行局長定案 由檢查局長童政彰回鍋出任

金管會副主委莊琇媛從銀行局長升任之後，局長人選一直懸而未定，今日終於拍板定案，確定由檢察局長童政彰出任銀行局長，檢察局長...

吸引各界高手 永豐金證券「第七屆41AI日全智動交易論壇」盛大展開

全台量化交易年度盛會登場！永豐金證券舉辦「第七屆41AI日全智動交易論壇」，於集思台大會議中心盛大展開，吸引逾四百位投資...

多元布局虛擬資產 凱基證券攜富達國際助投資人掌握先機

全球虛擬資產的快速發展，已從單純的交易工具，進一步延伸至財富管理與資產配置的領域，對金融市場帶來重大變革。為協助專業投資...

集保「股務事務e櫃台」市場回響熱烈 簽約數破千家

金管會為推動我國股務數位化發展及協助擴大電子簽章普及運用，責成臺灣集中保管結算所建置「股務事務e櫃台」（eCounter...

臺灣企銀低門檻限時優惠 美元定存年利率5%

川普2.0增加金融市場不確定性，臺企銀（2834）為讓客戶續搭高利列車，即日起至5月29日止，推出外幣優利定存專案，專案...

央行限貸效應發酵…投資客退場 自住買盤主導329檔期

央行信用管制發酵，投資客退場，成屋市場回歸自住買盤。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，隨著自住需求成為市場主力，買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。