臺灣企銀低門檻限時優惠 美元定存年利率5%

川普2.0增加金融市場不確定性，臺企銀（2834）為讓客戶續搭高利列車，即日起至5月29日止，推出外幣優利定存專案，專案年利率美金最高有機會達5%、澳幣最高7%，除了享有高利率外，還有專屬換匯匯率優惠。

臺灣企銀表示，只要於專案期間自他行匯入，或以新台幣換匯的新資金，於臨櫃辦理即可享有美元定存14天年利率最高5%、1個月最高4.6%、3個月最高4.5%、6個月最高4.3%，12個月最高3.8%。

澳幣定存14天年利率最高7%、1個月最高4%、3個月最高3.9%、6個月最高3.8%，12個月最高3.6%。

日圓定存1個月年利率最高0.25%、3個月最高0.35%、6個月最高0.45%，12個月最高0.6%。

若以新台幣帳戶辦理美元或澳幣換匯，可再享匯率3.5分優惠，享有高利率的同時，還可降低換匯成本。

臺灣企銀指出，專案資金門檻低，美元或澳幣最低只需1,888元、日圓最低只要18萬8,888元即可承作，天期從14天到12個月共5種可供選擇，彈性滿足民眾各種資金規模及定存天期的需求。