央行限貸效應發酵…投資客退場 自住買盤主導329檔期

央行信用管制發酵，投資客退場，成屋市場回歸自住買盤。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，隨著自住需求成為市場主力，買家購屋決策趨於謹慎，成交速度相對放緩。329檔期來臨，若物件具獨特優勢且價格合理，仍有較高成交機會。

曾敬德指出，去年9月央行第七波信用管制實施後，成屋市場明顯轉變。投資客退場，自住需求成為市場主力。惟自住買家購屋更趨謹慎，決策時間拉長，導致成交速度放緩。今年329檔期成屋市場將呈現「個案表現差異大」之趨勢，具特殊賣點之物件，如大面積開發、鄰近捷運站等，若價格合理，仍將受到市場青睞。

農曆年後雖然買氣回溫，但復甦步調較為緩慢。曾敬德觀察，由於近年房價漲幅較大，買家對價格更加敏感，偏好具吸引力的物件。近期房貸狀況趨於穩定，銀行放款意願提高，有助於提升買家購屋意願。同時，房屋平均流通天數拉長，顯示屋主願意在價格上作出彈性調整，以提高成交機會。

市場趨勢方面，曾敬德分析，兩房或小三房的小坪數產品已成主流，預計將持續成為成屋市場的「標準品」。在房價漲幅較大的區域，買家購屋決策更為謹慎。曾敬德建議，購屋者可評估自身需求，優先考慮具保值性的物件，如市中心或軌道經濟帶，包括捷運沿線、環狀線、萬大線及淡江大橋周邊等區域。