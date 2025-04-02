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展現強勁實力 法巴獲「台灣最佳超高資產客群私人銀行」大獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

法國巴黎銀行財富管理業務，獲《歐元雜誌》（Euromoney）評選為2025年「台灣最佳超高資產客群私人銀行」（Taiwan’s Best for UHNW），法巴並同時奪得「亞洲最佳銀行- 超高資產客群」與「新加坡最佳超高資產客群私人銀行」殊榮，展現其在亞太區全方位服務高資產客戶的強勁實力。

法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人林素真指出：「這份榮耀不僅是對我們專業實力的肯定，更反映我們深耕台灣、持續投入資源、為超高資產客戶提供頂尖服務的堅持。這也是我們三個月內榮獲的第二座國際大獎。」

2025年1月，法國巴黎銀行財富管理已榮獲《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）評選為2024年度「台灣最佳國際私人銀行」，顯示其在市場中的卓越聲望與影響力。

《歐元雜誌》的得獎評語指出，法國巴黎銀行透過One Bank服務模式，整合私人銀行、企業金融與資產管理資源，該行能夠提供涵蓋境內與境外財富管理需求的全方位解決方案，展現高度整合的金融實力。

法國巴黎銀行財富管理以「專業的人才團隊」、「先進且完整的產品」、「完善的國際資源平台」為核心，提供投資管理、財富規劃與融資等全方位服務。One Bank 模式整合集團旗下企業銀行、資產管理等各部門專業資源，為企業家與家族客戶量身打造跨領域整合方案，在業界建立難以被複製的差異化優勢。

在台灣，法國巴黎銀行財富管理深耕逾20年，專注服務台灣高資產與超高資產客戶。除了專業理財顧問外，高階主管與地區及集團高層也會與重要客戶會面，與客戶建立深厚信任關係。根據內部調查，有超過七成的客戶表示願意推薦給親友，客戶的口碑推介也已成為具影響力的業務拓展來源。

林素真分享：「有一位客戶，由我們管理他在台灣約八成的資產。他提到，在疫情期間，自己壓力很大，最大的支持是來自每週與我們客戶關係經理和顧問的早餐會，能即時掌握市場動態和投資建議。他認為其他銀行無法提供這樣貼心的服務，並用『親切、專業、彈性』來形容法國巴黎銀行財富管理的服務。」

有別於台灣市場中常見的以產品銷售為導向模式，法國巴黎銀行財富管理致力打造以人為本的專業財富管理平台，從投資目標的實現，到企業業務發展及家族財富傳承，均由專家團隊量身打造解決方案。在中小企業占逾九成的台灣市場，法國巴黎銀行財富管理的服務模式深受企業主的青睞。

由於台灣私人銀行業務需求廣大，法國巴黎銀行財富管理已連續兩年業務達到兩位數的成長，預期今年的業務也將延續成長動能。總行已將台灣列為亞太區成長主力市場，2025年將在台灣進一步招募人才，增聘兩成以上人力，並計畫在北、中、南擴大團隊，持續深耕台灣市場。

巴黎 法國 財富管理

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