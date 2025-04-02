國泰金控健康走5月17日登場 十天內吸近5千人報名

國泰金控（2882）首度舉辦金融業最具規模的健走活動「國泰金控健康走」，5月17日將於台北敦煌碼頭(敦煌疏散門)開走，一開放報名就湧入熱情報名民眾，十天吸引近5千人。國泰金控今天率先亮相此次的健康物資，包括由寶特瓶環保紗製成的環保賽衣，折疊式可隨身攜帶的環保提袋，活力亮黃色的運動毛巾，以及不鏽鋼簡約風環保餐具等。當天現場另準備限定100組「健康寵物領巾」，前100名帶寵物參加的報名民眾可搶先為毛小孩領取。

國泰金控號召全齡、全家人一起來健走，希望透過「健康走」培養民眾良好的健康習慣，對自己更有信心，每天都能為自己邁出健康的一步。除了安排8/5/3km讓不同年齡與體力的參賽者都能盡興健走，終點舞台則有純愛教主郭靜、超人氣樂團理想混蛋、怕胖團及實力派唱將家家帶來一連串精彩的音樂演出，以及碼頭邊的河岸市集攤位包括國宴美食「頑固油飯」、網路超人氣甜點「貪吃狗甜點」、三明治、披薩、刈包等美食攤位，另有寵物健檢、環保及手作銀飾、拍貼車等，讓參加民眾能與毛孩一起留下美好回憶。

「國泰金控健康走」以「Better Together」為主題，每人報名費中將有100元捐助逆風劇團、微光盒子 等公益團體。國泰慈善基金會自2021年起與逆風劇團攜手「校園反毒」活動、2024年開始支持微光盒子課後照顧班至今，陪伴引導逆境兒少一起正向成長，希望邀請社會大眾一起來共襄盛舉，讓每一步不僅是為自己，更能回饋社會，一起共創更好！4/3前手刀相揪來報名！

只要4月3日前完成報名繳費，不僅可抽Apple Watch等萬元超值好禮，還可抽999元小樹點(生活)，共抽出30名幸運得主，小樹點1點即等同1元。若為前1,000名國泰人壽個險保戶即可獲得50元7-11電子票券；前1,000名國泰世華銀行CUBE卡友可獲得50點專屬小樹點(生活)；FitBack健康吧會員，可獲得1,000任務值。