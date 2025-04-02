法國巴黎銀行財富管理榮獲《歐元雜誌》大獎 穩居高資產客戶首選

法國巴黎銀行財富管理業務表現卓越，榮獲國際權威財經媒體《歐元雜誌》（Euromoney）評選為2025年「台灣最佳超高資產客群私人銀行」（Taiwan’s Best for UHNW），再次印證其在超高資產財富管理領域的領導地位與深厚實力。此次獲獎不僅台灣市場獲得肯定，法國巴黎銀行財富管理亦同時奪得「亞洲最佳銀行-超高資產客群」與「新加坡最佳超高資產客群私人銀行」的殊榮，展現其在亞太區全方位服務高資產客戶的強勁實力。

法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人林素真指出：「這份榮耀不僅是對我們專業實力的肯定，更反映我們深耕台灣、持續投入資源、為超高資產客戶提供頂尖服務的堅持。這也是我們三個月內榮獲的第二座國際大獎。」

2025年1月，法國巴黎銀行財富管理已榮獲《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）評選為2024年度「台灣最佳國際私人銀行」，顯示其在市場中的卓越聲望與影響力。

《歐元雜誌》的得獎評語指出：「法國巴黎銀行財富管理深諳台灣超高資產客群多元且精緻的財務需求，這正是其在市場中持續成長與創新的關鍵動能。透過『One Bank』服務模式，整合私人銀行、企業金融與資產管理資源，該行能夠提供涵蓋境內與境外財富管理需求的全方位解決方案，展現高度整合的金融實力。

《歐元雜誌》指出：「在本次獎項評選期間，法國巴黎銀行財富管理營收表現亮眼。其卓越的客戶滿意度不僅帶動新客戶的快速成長，也成功提升客戶黏著度，展現該行在台灣億萬資產族群中的深厚市場滲透力。此外，該行針對客戶需求量身打造投資解決方案，並透過全球化平台進行多地資產配置，有效提升投資組合的多元性與穩定性，為業界立下嶄新標竿。其創新產品的推出，也使該行在競爭激烈的財管市場中展現鮮明差異化優勢。」

除營運面深獲好評，《歐元雜誌》特別提出：「法國巴黎銀行財富管理在人才培育方面，同樣展現長遠布局。透過系統化的學習與成長計畫，積極促進員工專業發展，進一步強化團隊向心力與忠誠度。」

法國巴黎銀行財富管理以「專業的人才團隊」、「先進且完整的產品」、「完善的國際資源平台」為核心，提供投資管理、財富規劃與融資等全方位服務。One Bank模式整合集團旗下企業銀行、資產管理等各部門專業資源，為企業家與家族客戶量身打造跨領域整合方案，在業界建立難以被複製的差異化優勢。

在台灣，法國巴黎銀行財富管理深耕逾20年，專注服務台灣高資產與超高資產客戶。除專業理財顧問外，高階主管與地區及集團高層也會與重要客戶會面，與客戶建立深厚信任關係。根據內部調查，有超過七成的客戶表示願意推薦給親友，客戶的口碑推介也已成為具影響力的業務拓展來源。

法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人林素真分享：「有一位客戶，由我們管理他在台灣約八成的資產。他提到，在疫情期間，自己壓力很大，最大的支持是來自每周與我們客戶關係經理和顧問的早餐會，能即時掌握市場動態和投資建議。他認為其他銀行無法提供這樣貼心的服務，並用『親切、專業、彈性』來形容法國巴黎銀行財富管理的服務。」

有別於台灣市場中常見的以產品銷售為導向模式，法國巴黎銀行財富管理致力打造以人為本的專業財富管理平台，從投資目標的實現，到企業業務發展及家族財富傳承，均由專家團隊量身打造解決方案。在中小企業占逾九成的台灣市場，法國巴黎銀行財富管理的服務模式深受企業主的青睞。

由於台灣私人銀行業務需求廣大，法國巴黎銀行財富管理已連續兩年業務達到兩位數的成長，預期今年的業務也將延續成長動能。總行已將台灣列為亞太區成長主力市場，2025年將在台灣進一步招募人才，增聘兩成以上人力，並計畫在北、中、南擴大團隊，持續深耕台灣市場。

法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人林素真表示：「人才是我們最重要的資產，法國巴黎銀行財富管理的本地團隊，平均服務年資超過8年。我們非常重視人才培育與職涯發展，擁有內部認證制度與豐富的進修資源，能為團隊提供廣泛的專業發展機會。」

法國巴黎銀行集團是歐元區最大的銀行，2024年9月成功併購匯豐銀行德國的私人銀行業務，進一步鞏固其在高資產客戶市場的領導地位，持續擴展影響力，並致力於為客戶提供卓越的服務和創新的金融解決方案。