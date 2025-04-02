快訊

緬甸強震闖曼谷倒塌大樓 4陸男偷搬32份文件！泰法院判決出爐

嘉義廢棄民宅前驚見男嬰…遭遺棄躺紙箱「死亡多時」 警追查生母

來台旅遊遇橫禍…日本婦人走高雄人行道遭撞 急救16天不治

康和證連兩年雙獲四大獎肯定 推智能理財、落實ESG、受客戶信賴肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券連續兩年榮獲財訊與卓越證券評比四大獎肯定，康和證券總經理陳志豪(中)帶領數位金融部團隊領獎合照。圖／康和證券提供
康和證券連續兩年榮獲財訊與卓越證券評比四大獎肯定，康和證券總經理陳志豪(中)帶領數位金融部團隊領獎合照。圖／康和證券提供

康和證券（6016）深耕智能理財與落實ESG，繼勇奪第21屆國家品牌玉山獎傑出企業類「全國首獎」後，2025年再度獲得肯定，榮獲財訊財富管理大獎「最佳數位金融」、「最佳創意行銷」，以及卓越證券評比「最佳ESG獎」、「最佳客戶信賴獎」，連續兩年橫掃多項大獎，顯示康和證券在數位金融、ESG落實、客戶信賴等成果深獲評審肯定。

康和證券總經理陳志豪表示，台灣除了科技業的護國神山，無國界的金融投資將成為另一大亮點，康和證券持續提供多元商品、跨國跨區視野與便捷投資工具，鏈結客戶與國際市場商機接軌。秉持「數位科技 × 個人化服務」的核心理念，將客戶當成家人、朋友，將客戶的投資當成自己的資產般用心守護，依據客戶的年齡、風險承受度等細節推薦最適合的商品，協助實踐財富極大化。

匯聚AI與大數據技術，康和證券打造「好康fun心投」平台，結合彈性的扣款日期與金額、規律化投資頻率，透過智能投資決策，提升投資效率，降低投資決策難度，達到穩健定期投資、最佳化資產配置等效益。「Web開戶」與「卡好通」則是讓開戶與交易更便捷，未來還將推出新版「Dr.證智慧單」，提供自動化交易與長效期預約下單功能，讓客戶不必時刻緊盯盤勢，不再容易錯失下單機會，更輕鬆靈活地掌握市場商機。

康和證券榮獲卓越證券評比「最佳 ESG 獎」，這次獲獎肯定公司在社會責任與永續發展的長期投入，特別是在公司治理、反詐騙、公平待客、愛心送暖公益周活動等等的影響力與成效，成功提升品牌的社會價值與市場認可度。另卓越證券評比「最佳客戶信賴獎」，則是從品牌信任度、產品與服務安全性、客戶關係與客服服務、品牌口碑與社群聲量等四大面向為評鑑指標，陳志豪表示，康和證券專注於把服務做好，打造「追求極致服務」的企業文化，幫助客戶理財圓夢。

2025年是康和證券邁向35周年的里程碑，陳志豪指出，未來將持續優化客戶在數位智能投資的體驗，品牌將持續邁向年輕化、數位化。透過線上、線下整合，將推出一站式整合服務，結合影音、文字、社群媒體等內容，例如普惠金融理財教育平台「財富快樂圈」、應援曲《葉保弟》的行銷影片、利用社群媒體推動互動遊戲與抽獎活動，提升康和證券的品牌觸及率與用戶參與度。

ESG 數位金融 社群媒體

延伸閱讀

清明會變盤嗎…00878波動中的防守策略！經理人：震盪期間持續「定期定額」

00937B年化配息率逾6% 4月21日除息

00937B 公告配息、估年化配息率6.02% 最後買進日為4月18日

大亞集團攜手玉山銀行及金屬中心 簽署永續合作意向書

相關新聞

央行限貸效應發酵…投資客退場 自住買盤主導329檔期

央行信用管制發酵，投資客退場，成屋市場回歸自住買盤。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，隨著自住需求成為市場主力，買...

新台幣強升1.08角 收33.088元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收33.088元，強升1.08角，成交金額13.3億美元

康和證連兩年雙獲四大獎肯定 推智能理財、落實ESG、受客戶信賴肯定

康和證券（6016）深耕智能理財與落實ESG，繼勇奪第21屆國家品牌玉山獎傑出企業類「全國首獎」後，2025年再度獲得肯...

大甲媽進香遶境 中信投信首度參與打造吸睛電子花車

有「世界三大宗教盛事」之稱的大甲鎮瀾宮媽祖進香遶境活動將於4月4日晚間起駕，預期今年參與遶境人次可望續創新高。中國信託投...

搶搭5%高利末班車動作快 銀行推低門檻限時美元優存

川普2.0加大金融市場不確定性，台企銀（2834）為讓客戶續搭高利列車，即日起至5月29日止，推出外幣優利定存專案，專案...

國泰世華CUBE卡「慶生月」第2季驚喜通路出爐 最高享10%回饋

國泰世華CUBE信用卡「慶生月」權益，每季皆為壽星卡友打造最適合慶生的專屬禮遇，2025年第2季再度帶來驚喜通路回饋。除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。