搶搭5%高利末班車動作快 銀行推低門檻限時美元優存

川普2.0加大金融市場不確定性，台企銀（2834）為讓客戶續搭高利列車，即日起至5月29日止，推出外幣優利定存專案，專案年利率美元最高有機會達5%、澳幣最高7%，除了享有高利率外，還有專屬換匯匯率優惠。

台企銀表示，只要於專案期間自他行匯入，或以新臺幣換匯的新資金，於臨櫃辦理即可享有美元定存14天年利率最高5%、1個月最高4.6%、3個月最高4.5%、6個月最高4.3%，12個月最高3.8%；澳幣定存14天年利率最高7%、1個月最高4%、3個月最高3.9%、6個月最高3.8%，12個月最高3.6%；日幣定存1個月年利率最高0.25%、3個月最高0.35%、6個月最高0.45%，12個月最高0.6%。若以新臺幣帳戶辦理美元或澳幣換匯，可再享匯率3.5分優惠，讓客戶除了享受高利率的同時，更可降低換匯成本。

台企銀指出，該專案資金門檻低，美元或澳幣最低只需1,888元、日幣最低只要188,888元即可承作，另天期從14天到12個月共5種可供選擇，彈性滿足民眾各種資金規模及定存天期的需求。專案活動時間僅至2025年5月29日止，無論是個人或企業，皆是把握鎖定高收益的好時機。

不僅臨櫃推出外幣優利定存專案，台企銀Hokii數位帳戶只要民眾完成線上換匯、美元存款、臺幣存款及台灣Pay消費等四項任務，每完成任一項任務，就加碼年利率0.2%1個月，最多加碼0.8%，優惠限額新臺幣15萬元內，全新戶最高可享有年利率2.9%、既有戶最高享有2.7%優惠利率，每月完成每月都享加碼利率，讓民眾體驗更多元的數位理財方式。