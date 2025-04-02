國泰世華CUBE卡「慶生月」第2季驚喜通路出爐 最高享10%回饋

國泰世華CUBE信用卡「慶生月」權益，每季皆為壽星卡友打造最適合慶生的專屬禮遇，2025年第2季再度帶來驚喜通路回饋。除了原有的新光三越、Uber Eats、Klook和FunNow等通路，享3.5%小樹點(信用卡)回饋無上限 外，本季更全面刷新餐廳清單，網羅教父牛排品牌餐廳，以及許多知名異國料理、早午餐、精緻甜點咖啡店家；同時新增ACCUPASS活動通、Samsonite台灣官網、American Tourister台灣官網等生活旅遊通路，均享10%小樹點(信用卡)回饋，也推出「限定壽星驚喜包」，要給壽星卡友們滿滿驚喜與寵愛。

國泰世華銀行觀察，隨著「一人經濟」的興起，促使個人化消費模式蓬勃發展，無論是重視自我療癒，或是享受獨處的自由，獨旅、獨食、獨樂等一人消費型態已成為市場趨勢。為滿足壽星的多元慶生需求，「慶生月」專屬禮遇持續提供壽星豐富的慶生選擇，除了多人同樂，一個人也能在本季「慶生月」回饋通路中，找到療癒自己的專屬生日禮。

本季「慶生月」權益亦持續推出「限定壽星驚喜包」，其中4月「限定壽星驚喜包」瞄準時下潮玩樂趣，提供泡泡瑪特西門町旗艦店及機器人商店、野獸國官網等消費享10%小樹點(信用卡)回饋，讓盲盒愛好者與公仔收藏家，都可刷CUBE信用卡慶生，並一起拿回饋。

國泰世華CUBE信用卡持續依據市場動態與客戶需求，彈性調整權益方案與消費通路，攜手商戶致力提供卡友全面消費體驗。本季CUBE信用卡「慶生月」權益持續寵愛壽星，給予多項驚喜好禮，讓消費回饋再放大，為一年一度的生日月增添豐富的消費樂趣。