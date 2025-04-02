證交所攜手 KPMG 安侯建業 建構東南亞創新資本平台

臺灣證券交易所全力支持「亞洲資產管理中心」政策，積極推動國內、外具創新能力及成長潛力優質企業進入臺灣創新板。為吸引國際優質創新企業來台上市，並扶植國內新興產業邁向全球經營，證交所於今日宣布與KPMG安侯建業聯合會計師事務所合作建立「東南亞創新資本平台」，將借助國際級會計師事務所於東南亞當地經營網絡，前進東南亞創新生態圈，掌握當地創新生態圈發展動態，深度耕耘優質創新企業，提升台灣資本市場知名度，使臺灣創新板成為亞洲創新企業掛牌首選之地；同時並將率創新板上市企業赴當地進行業務媒合、策略合作及國際資金對接，透過資本市場養分助力企業持續茁壯成長。

證交所董事長林修銘致詞時表示，這次不僅是一項合作的簽署，也象徵著台灣資本市場邁向國際新創生態系，成為創新企業首選掛牌地的關鍵一步。創新板新制上路後，價量屢創佳績，市場流動性大幅提升，累計簽署「創新板上市有價證券風險預告書」已逾120萬份，證交所將持續以資本市場力量助攻國內外創新企業成長，為創新板賦予更高價值。而東南亞新創企業近期蓬勃發展，相信立基於台灣資本市場的亮眼表現，以及創新板2.0的全新推出，必定能成為東南亞創新企業進入資本市場最佳選擇。

林修銘亦指出，KPMG長期以來深耕東南亞地區，透過這次合作借重其在地網絡及資源，合力延伸臺灣創新板於東南亞創新生態圈觸角，擴大知名度及影響力，將可望吸引更多東南亞指標創新企業加入創新板，使臺灣創新板成為亞洲創新動能指標。此外，此平台不單單聚焦於推動海外優質創新企業進入台灣資本市場，證交所也將偕台灣創新企業出海，赴東南亞新創生態圈進行業務媒合，帶動雙邊交流合作，加速企業海外布局，並增進創新板企業於國際間曝光，引入國際資金，進而壯大企業價值，充分實踐證交所作為企業成長夥伴的使命。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光則表示，近十年來，全球政治局勢持續變動，進一步提升亞洲地區的戰略重要性，各國紛紛加大對東南亞市場的投資力度。此外，疫情後，各國更加深刻體認到掌握關鍵核心技術的重要性，並將創新與核心技術視為國家競爭力的基石。

陳俊光強調，全球正全面邁入AI時代，技術創新與產業變革的速度與規模不斷擴大，不僅催生新興經濟與創新技術，更推動全新產業的誕生，對全球政治、經濟及日常生活帶來深遠影響。KPMG臺灣所早在20年前便開始深耕東南亞市場，此次合作將充分運用KPMG國際會員所的全球網絡優勢，協助證交所建立東南亞投資圈、創投圈及創新產業圈的合作交流平台。同時，透過定期分享台灣資本市場資訊，進一步提升創新生態圈對台灣資本市場的關注與參與，開創區域經濟與產業合作新契機。

簽約儀式圓滿成功，期盼透過「東南亞創新資本平台」的建立，搭起台灣與東南亞創新生態圈的橋樑，形塑優質且創新的產業聚落，打造臺灣創新板成為亞洲創新板。