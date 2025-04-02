證交所攜手 KPMG 推東南亞創新平台 首波媒合四大產業

臺灣證券交易所2日宣布與安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）成立東南亞創新資本平台，證交所董事長林修銘表示，透過這次攜手KPMG，將為創新板達到招商、引資、業務交流、資金媒合等四大功能，希望打造創新板成為亞洲NASDAQ，亞洲創新企業首選掛牌地。

證交所總經理李愛玲表示，證交所將藉由新加坡KPMG的資源，帶領台灣創新板企業與東南企業業務交流，首波赴東南亞媒合企業將以AI、無人機、智慧醫療、機器人為主，預計4月底、5月初就會有活動。

證交所2日早上舉辦「TWSE X KPMG 東南亞創新資本平簽約典禮，林修銘致詞時表示，證交所從 2021開始推出創新板，讓新創企業最一哩路與資本市場介接，今年元月又鬆綁投資人資格，開創新板2.0，是創新板很重要的一步。

他並進一步宣布創新板兩大好消息，一是今年元月初取消創新板合格投資人限制後，流動量屢創佳績，2月已超越去年整體成交量六成，而推動創新板風險預告書簽署活動，近三個月內也受到廣大投資人響應，統計新增近百萬份風險預告書，加上過去已簽署的二十幾萬份，等於已經有超過100多萬投資者關注創新板。第二個好消息是臺灣證券交易所與KPMG安侯建業聯合會計師事務所攜手成立東南亞創新資本平台。

林修銘表示，KPMG是全球領先的會計師事務所，長期以來積極深耕東南亞地區，擁有豐富的資本市場經驗以及強大的專業團隊，很榮幸本次我們能借重KMPG專業知識及在地資源，攜手合作拓展臺灣創新板於東南亞創新生態圈之影響力，帶動兩地創新企業的跨境合作與資源分享。

林修銘進一步表示，統計至目前，已有88家(含一般板及創新板)外國企業在證交所掛牌，其中15.9%、14家來自新加坡、馬來西亞、越南及泰國等東南亞國家。而今年度證交所將聚焦有創新性、具未來成長潛力的企業，鎖定新興產業與指標獨角獸公司加入創新板，加速形成創新資本的特色板塊與上市聚落。

證交所將藉此平台計畫從台灣出發、走向國際，深入當地創新生態圈，主動尋找海外優質及具備創新性之潛在案源，組建上市服務團隊提供全方位的服務，致力打造創新板成為亞洲創新公司首選板塊，型塑優質且具創新產業聚落，挹注產業創新動能。

林修銘自接任證交所董座以來，一直不遺餘力推動創新板壯大。他在今天首度揭露推動創新板的三部曲，第一步是2021年創新板開板迄今，經過努力，已有顯著績效產生，故可進一步布局東南亞生態系，第三步是推動臺灣創新板成為亞洲新創產業的重要聚落。他相信，經過臺灣證券交易所近幾年在國際的大量曝光，亦可以吸引更多企業進入台灣資本市場。

對於這次與KPMG攜手合作的效益，他表示，第一是引資，希望藉由合作，讓東南亞、新加坡的創投機構投資台灣；第二，希望東南亞獨角獸到台灣；第三，藉由引資招商平台，進入東南亞創新圈，進而讓台灣創新企業也可以進入東南亞，因為未來的產業是走向輕資產，透過跨國合作，不只可招商、引資，還可扶育人才打已亞洲盃。

安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光表示，過去幾年是環境變動快速的時代，對企業來講更重要的持續增加投資，尤其是人才、技術、產能等方面的持續投資；而放眼亞洲地區，東南亞市場更顯重要，有更多活剝企業產生在東南亞。且在主管機關支持下，新創企業表現更加活絡，台灣創新板也相當成功，因此有必將如此好的平台介紹給東南亞企業，讓他們知道台灣也相當友善，也讓台灣企業看到更多新創企業的投資機會。