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證交所攜手 KPMG 推東南亞創新平台 首波媒合四大產業

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
證交所董事長林修銘(圖左)、安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光簽約成立東南亞創新資本平台。記者蔡靜紋/攝影
證交所董事長林修銘(圖左)、安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光簽約成立東南亞創新資本平台。記者蔡靜紋/攝影

臺灣證券交易所2日宣布與安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）成立東南亞創新資本平台，證交所董事長林修銘表示，透過這次攜手KPMG，將為創新板達到招商、引資、業務交流、資金媒合等四大功能，希望打造創新板成為亞洲NASDAQ，亞洲創新企業首選掛牌地。

證交所總經理李愛玲表示，證交所將藉由新加坡KPMG的資源，帶領台灣創新板企業與東南企業業務交流，首波赴東南亞媒合企業將以AI、無人機、智慧醫療、機器人為主，預計4月底、5月初就會有活動。

證交所2日早上舉辦「TWSE X KPMG 東南亞創新資本平簽約典禮，林修銘致詞時表示，證交所從 2021開始推出創新板，讓新創企業最一哩路與資本市場介接，今年元月又鬆綁投資人資格，開創新板2.0，是創新板很重要的一步。

他並進一步宣布創新板兩大好消息，一是今年元月初取消創新板合格投資人限制後，流動量屢創佳績，2月已超越去年整體成交量六成，而推動創新板風險預告書簽署活動，近三個月內也受到廣大投資人響應，統計新增近百萬份風險預告書，加上過去已簽署的二十幾萬份，等於已經有超過100多萬投資者關注創新板。第二個好消息是臺灣證券交易所與KPMG安侯建業聯合會計師事務所攜手成立東南亞創新資本平台。

林修銘表示，KPMG是全球領先的會計師事務所，長期以來積極深耕東南亞地區，擁有豐富的資本市場經驗以及強大的專業團隊，很榮幸本次我們能借重KMPG專業知識及在地資源，攜手合作拓展臺灣創新板於東南亞創新生態圈之影響力，帶動兩地創新企業的跨境合作與資源分享。

林修銘進一步表示，統計至目前，已有88家(含一般板及創新板)外國企業在證交所掛牌，其中15.9%、14家來自新加坡、馬來西亞、越南及泰國等東南亞國家。而今年度證交所將聚焦有創新性、具未來成長潛力的企業，鎖定新興產業與指標獨角獸公司加入創新板，加速形成創新資本的特色板塊與上市聚落。

證交所將藉此平台計畫從台灣出發、走向國際，深入當地創新生態圈，主動尋找海外優質及具備創新性之潛在案源，組建上市服務團隊提供全方位的服務，致力打造創新板成為亞洲創新公司首選板塊，型塑優質且具創新產業聚落，挹注產業創新動能。

林修銘自接任證交所董座以來，一直不遺餘力推動創新板壯大。他在今天首度揭露推動創新板的三部曲，第一步是2021年創新板開板迄今，經過努力，已有顯著績效產生，故可進一步布局東南亞生態系，第三步是推動臺灣創新板成為亞洲新創產業的重要聚落。他相信，經過臺灣證券交易所近幾年在國際的大量曝光，亦可以吸引更多企業進入台灣資本市場。

對於這次與KPMG攜手合作的效益，他表示，第一是引資，希望藉由合作，讓東南亞、新加坡的創投機構投資台灣；第二，希望東南亞獨角獸到台灣；第三，藉由引資招商平台，進入東南亞創新圈，進而讓台灣創新企業也可以進入東南亞，因為未來的產業是走向輕資產，透過跨國合作，不只可招商、引資，還可扶育人才打已亞洲盃。

安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光表示，過去幾年是環境變動快速的時代，對企業來講更重要的持續增加投資，尤其是人才、技術、產能等方面的持續投資；而放眼亞洲地區，東南亞市場更顯重要，有更多活剝企業產生在東南亞。且在主管機關支持下，新創企業表現更加活絡，台灣創新板也相當成功，因此有必將如此好的平台介紹給東南亞企業，讓他們知道台灣也相當友善，也讓台灣企業看到更多新創企業的投資機會。

創新板 東南亞 證交所

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