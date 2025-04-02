新安東京海上產險獲新型專利 首創電力契約最佳化服務

電價長期以來一直是企業在經營上的重要課題。新安東京海上產險響應政府2050淨零碳排政策，並為協助企業減輕能源支出成本壓力，領先同業首創「電力契約最佳化與永續評估建議系統」導入電力節能企業專案服務，獲經濟部智財局頒發新型專利證書，藉由「契約容量最佳化技術」，專為個別企業客戶提供量身訂製「電力節能服務」，協助企業節省營運成本，為企業創造額外資金空間，引導企業邁向淨零永續發展，形成「節能-轉型-永續」的良性循環。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，商辦大樓、飯店、商場、醫院及工廠等用電場所，多採與台電訂定契約容量模式，概念類似行動電話月租費，期間內用電戶內無論有無用電，或用電需量是否有達到訂立的契約容量，都須以其申請的契約容量向台電繳交基本電費，若用量超過基本電費契約容量，還須額外繳交「超約附加費」。為解決企業用戶難題並優化電費結構，新安東京海上產險所推出的「電力節能服務」，透過對企業用電需求進行智能分析，提供最佳化電力契約容量的建議，在不影響生產運營的情況下最大化節省營運成本，同時引導企業將節省的營運成本投入再生能源發展與永續轉型策略，例如提供企業再生能源憑證取得建議，包括向再生能源發電業者購買直供或透過電力單位轉供綠電，以支持企業投資綠色能源，推動環保與永續發展。

良好的風險管理能有效提升企業穩定經營，其中損害防阻是風險管理的重要方法。新安東京海上產險積極引進日本大股東東京海上豐富的綠色金融經驗，善用保險核心職能、聚焦關鍵數位科技，總部大樓率先引用「電力契約容量最佳化技術」，透過契約容量最佳化運算結果，2024年據此節省電費支出達38萬元，約佔23%全年度總基本電費，值得一提的是，後續更將節省的營運成本投入於苗栗海岸及宜蘭山區進行植樹造林，創造出實質碳匯效益，展現永續發展的具體行動。

面臨全球能源轉型與氣候變遷挑戰，新安東京海上產險擁有專業的工程師團隊，成員專業領域涵蓋職業安全衛生、消防設備及土木結構工程等，且擁有日本東京海上集團專業技術及多年損害防阻經驗，另提供客戶包括紅外線熱影像檢測、損害防阻防災診斷、防災講習和專題課程及倉儲物流安全診斷等專業損害防阻服務，致力於為企業提供全方位的風險解決方案，成為企業的風險守護者。