快訊

開放山林後黑鷹直升機被當小黃 搜救求償僅一件成功

豪華郵輪爆至少230人染諾羅！集體上吐下瀉 緊急隔離

柯文哲手術結束！昏躺病床將送戒護病房 陳佩琪緊相隨

證交所與 KPMG 簽約成立東南亞創新資本平台

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所與KPMG安侯建業聯合會計師事務所2日簽約成立東南亞創新資本平台，證交所董事長林修銘表示，這不僅是一項合作的簽署，也象徵台灣資本市場邁向國際，決心成為亞洲創新企業首選掛牌地的關鍵一步。

林修銘表示，KPMG作為全球領先的會計師事務所，長期以來積極深耕東南亞地區，擁有豐富的資本市場經驗及強大的專業團隊，很榮幸能借重KMPG專業知識及在地資源，攜手合作拓展臺灣創新板於東南亞創新生態圈的影響力，帶動兩地創新企業的跨境合作與資源分享。

台商近年回台上市公司聚落儼然成形，統計至目前已有88家(含一般板及創新板)外國企業在證交所掛牌，其中的15.9%(14家) 是來自新加坡、馬來西亞、越南及泰國等東南亞國家。證交所今(2025)年將聚焦有創新性、具未來成長潛力的企業，鎖定新興產業與指標獨角獸公司加入創新板，加速形成創新資本的特色板塊與上市聚落。

證交所將藉此平台計畫從台灣出發、走向國際，深入當地創新生態圈，主動尋找海外優質及具備創新性的案源，組建上市服務團隊提供全方位的服務，致力打造創新板成為亞洲創新公司首選板塊，型塑優質且具創新產業聚落，挹注產業創新動能。

林修銘指出，台灣資本市場提供成熟友善的市場環境及上市機制，有合理本益比、高周轉率等特色，且再籌資(SPO)相當普遍且便捷，可提供企業募集資金高度彈性。在推動海外創新企業進入台灣資本市場的同時，證交所也將率臺灣創新板上市公司赴東南亞進行業務與資金媒合，協助企業拓展國際布局、促進跨國技術與業務交流，並提升全球知名度，實踐證交所作為企業成長夥伴之使命。

林修銘表示，形塑亞洲創新產業聚落，打造創新板成為亞洲NASDAQ證交所響應亞洲資產管理中心政策，今年初不僅推出創新板2.0，以友善上市制度扶植具創新性及成長潛力的企業進入資本市場，今後更將利用此資本平台擴大執行推動、引資等業務，吸引更多東南亞優質創新企業來台掛牌，型塑優質且具創新能量的資本市場聚落，實現創新板成為亞洲NASDAQ 的願景。

創新板 東南亞 證交所

延伸閱讀

川普媒體集團 在德州掛牌

證交所：上市公司去年獲利成長38.33% 基本面穩健

證交所攜永豐金證券 邀四家公司舉辦「Touch Taiwan系列展」

證交所形式審閱結果出爐 這幾檔處置措施7日上路

相關新聞

00981A 鎖定台股新機會 統一投信開辦全台十場免費講座

近期台股震盪，投資人關心後市走勢，主動式ETF元年來臨，這項投資新選擇也受到矚目，為了讓投資人更深入了解主動式ETF及台...

打造友善資本市場 櫃買助力醫療 AI 企業發展

為促進台灣醫療AI產業發展，櫃買中心(Taipei Exchange)於2025年4月1日與台灣數位治理協會共同舉辦「醫...

吳東亮：新新併 同根融合更順利 新光金魏寶生點評雙方優勢

金管會3月31日宣布核准台新金合併新光金，台新金控董事長吳東亮與新光金控董事長魏寶生都在昨（1）日對全體員工發出員工信，...

台幣貶到九年新低點 收在33.196元

台股歷經前一日下殺逾900點後，昨（1）日反彈584點，但熱錢在清明連假前夕持續匯出，導致新台幣匯率未能止貶，終場貶值1...

台新金預測 未來15年不需對新壽增資

金管會核准台新金合併新光金，外界提三大問：合併後，台新金是否需對新壽增資？新壽資金缺口？台新金財務能力能否支應？保險局副...

智慧經營／群益期貨董事長賈中道 布局海外 專業取勝

2024年底，台股指數創高，造成期貨商品的保證金不斷調高，期貨商的資本適足率呈現不足，必須增資。群益期貨今年辦理了15年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。