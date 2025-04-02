證交所與 KPMG 簽約成立東南亞創新資本平台

臺灣證券交易所與KPMG安侯建業聯合會計師事務所2日簽約成立東南亞創新資本平台，證交所董事長林修銘表示，這不僅是一項合作的簽署，也象徵台灣資本市場邁向國際，決心成為亞洲創新企業首選掛牌地的關鍵一步。

林修銘表示，KPMG作為全球領先的會計師事務所，長期以來積極深耕東南亞地區，擁有豐富的資本市場經驗及強大的專業團隊，很榮幸能借重KMPG專業知識及在地資源，攜手合作拓展臺灣創新板於東南亞創新生態圈的影響力，帶動兩地創新企業的跨境合作與資源分享。

台商近年回台上市公司聚落儼然成形，統計至目前已有88家(含一般板及創新板)外國企業在證交所掛牌，其中的15.9%(14家) 是來自新加坡、馬來西亞、越南及泰國等東南亞國家。證交所今(2025)年將聚焦有創新性、具未來成長潛力的企業，鎖定新興產業與指標獨角獸公司加入創新板，加速形成創新資本的特色板塊與上市聚落。

證交所將藉此平台計畫從台灣出發、走向國際，深入當地創新生態圈，主動尋找海外優質及具備創新性的案源，組建上市服務團隊提供全方位的服務，致力打造創新板成為亞洲創新公司首選板塊，型塑優質且具創新產業聚落，挹注產業創新動能。

林修銘指出，台灣資本市場提供成熟友善的市場環境及上市機制，有合理本益比、高周轉率等特色，且再籌資(SPO)相當普遍且便捷，可提供企業募集資金高度彈性。在推動海外創新企業進入台灣資本市場的同時，證交所也將率臺灣創新板上市公司赴東南亞進行業務與資金媒合，協助企業拓展國際布局、促進跨國技術與業務交流，並提升全球知名度，實踐證交所作為企業成長夥伴之使命。

林修銘表示，形塑亞洲創新產業聚落，打造創新板成為亞洲NASDAQ證交所響應亞洲資產管理中心政策，今年初不僅推出創新板2.0，以友善上市制度扶植具創新性及成長潛力的企業進入資本市場，今後更將利用此資本平台擴大執行推動、引資等業務，吸引更多東南亞優質創新企業來台掛牌，型塑優質且具創新能量的資本市場聚落，實現創新板成為亞洲NASDAQ 的願景。