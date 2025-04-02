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00981A 鎖定台股新機會 統一投信開辦全台十場免費講座

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

近期台股震盪，投資人關心後市走勢，主動式ETF元年來臨，這項投資新選擇也受到矚目，為了讓投資人更深入了解主動式ETF及台股市場趨勢，統一投信將於4月21日至5月6日巡迴全台十個城市舉辦免費投資講座，現正熱烈報名中。經過這個講座，投資人也可以進一步了解即將募集的「統一台股增長主動式ETF」（00981A）(基金之配息來源可能為收益平準金)。00981A由統一投信的專業研究團隊操盤，透過靈活選股與動態調整策略，鎖定台股市場中的增長機會，為投資人爭取超額報酬。

本系列講座在統一投信總經理董永寬領軍下，邀請統一投顧董事長黎方國及統一投信專業投資團隊，深入剖析台股產業趨勢與主動式ETF的優勢。00981A擬任基金經理人陳釧瑤也將出席其中六個場次，包括高雄、台南、台中、新竹、新北（板橋）及台北。 統一投信擁有超過30年台股投資經驗，旗下研究團隊平均資歷超過14年，每年進行超過7,000人次上市櫃企業訪談，透過嚴謹的基本面研究，挖掘具有長期增長潛力的企業，打造最強投資組合。00981A正是基於這樣的專業背景，透過主動選股策略，協助投資人穩健布局，掌握台股成長契機。

講座內容將涵蓋台股投資趨勢、00981A的投資策略、主動式ETF的應用，幫助投資人了解如何透過主動投資，靈活應對市場變化。統一投信秉持「好基金，好幸福」的理念，透過專業投資管理，幫助投資人實現財富成長與穩健理財的目標。誠摯邀請對主動式ETF與台股投資有興趣的投資人踴躍參與，共同探索市場新機遇，搶先掌握00981A的投資優勢。更多詳情與報名資訊，請參閱統一投信官方網站。

台股 統一投信

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