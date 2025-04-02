快訊

想大便大不出來？專家建議晚間「1活動」有助隔天排便

MLB／去年拿魚雷棒→今年肘傷進傷兵？史丹頓不想回答這一題

403花蓮地震周年／直擊巨石、漂流木佔據 太魯閣美景成「原始荒野」

打造友善資本市場 櫃買助力醫療 AI 企業發展

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
櫃買中心董事長簡立忠（前排右四）、總經理陳麗卿（前排右三）與前科技部部長陳良基（前排右五）、數位發展部數位產業署副署長陳慧敏（前排左四）、台灣數位治理協會理事長陳春山（前排左三）、台杉投資生技基金合夥人沈志隆（前排左二）等參與醫療AI新創媒合座談會貴賓合影留念。（櫃買中心/提供）
櫃買中心董事長簡立忠（前排右四）、總經理陳麗卿（前排右三）與前科技部部長陳良基（前排右五）、數位發展部數位產業署副署長陳慧敏（前排左四）、台灣數位治理協會理事長陳春山（前排左三）、台杉投資生技基金合夥人沈志隆（前排左二）等參與醫療AI新創媒合座談會貴賓合影留念。（櫃買中心/提供）

為促進台灣醫療AI產業發展，櫃買中心(Taipei Exchange)於2025年4月1日與台灣數位治理協會共同舉辦「醫療AI新創媒合座談會」，該次活動邀請政府機關、專家學者及醫療AI新創企業，大家共同探討醫療AI產業發展趨勢及投資機會，同時介紹創櫃板Plus如何助力醫療AI企業成長。座談會議題新穎，緊扣最新發展趨勢，吸引近百位投資者及相關業者參與，並獲得出席企業的熱烈迴響。

櫃買中心董事長簡立忠表示，櫃買中心自成立以來扶植超過2,500家企業進入資本市場，對於生技產業的發展的重視程度不言而喻。目前櫃買市場上櫃

興櫃生技類股達186家，涵蓋製藥、醫療器材、食品生技、再生醫療等多個子領域，形成完整的生技產業聚落。其中上櫃市場的生技類股市值已占總市值近10%，僅次於半導體產業市值，為櫃買主板市場第二大類股。隨著AI技術的迅猛發展，它正快速改變各行各業的營運模式，特別是提升醫療品質、降低成本、強化健康照護方面，亦帶來無限可能。台灣擁有卓越的醫療資源與AI研發能力，因此，櫃買中心積極推動創櫃板plus新制，提供更多友善措施，讓創櫃板成為新創公司進入資本市場的最佳跳板。

台灣數位治理協會理事長陳春山表示，台灣擁有優秀的醫療體系與科技實力，為推動醫療AI創新奠定良好的基礎，醫療AI的發展也面臨制定醫療用標準、人機協作、數據安全與隱私及AI決策透明度。今天的座談會是一個難得的交流平台，透過產官學界的緊密合作，共同打造更完善的數位治理架構，確保創新技術能安全、有效地應用在臨床與公共衛生領域。

數位發展部數位產業署副署長陳慧敏強調，數位發展部近年積極推動人工智慧應用，而醫療AI是重要的發展領域，近期更啟動加強投資AI新創100億元投資專案，由政府透過與私部門的搭配投資人合作，希望製造更多未來的AI獨角獸。

座談會上，多家醫療AI新創企業分享AI科技於醫療領域之應用現況及企業發展策略，涵蓋智慧醫療影像資料安全及隱私保護、脊椎穩定系統、AI驅動的藥物開發與個人化醫療、專業運動科學及AI智能教練解決方案等多元應用領域，與會者普遍認為，醫療AI產業發展潛力巨大，台灣醫療AI技術已具國際競爭力，但仍需政策支持、資本挹注及產業鏈合作，才能加速商業化進程，提升醫療服務品質。

櫃買中心強調，未來將持續推動創新企業與資本市場的對接，透過創櫃板Plus機制，協助醫療AI新創企業獲得發展動能，順利進入市場，攜手打造台灣智慧醫療新時代，助力台灣智慧醫療產業邁向國際。

AI 櫃買中心 生技產業

延伸閱讀

醫療AI新創座談 回響熱

接軌IFRS永續專區 櫃買新增全站搜尋功能

星亞送件 申請上櫃

上櫃2024年度財務報告形式審閱出爐 樺晟4月7日起停止交易

相關新聞

00981A 鎖定台股新機會 統一投信開辦全台十場免費講座

近期台股震盪，投資人關心後市走勢，主動式ETF元年來臨，這項投資新選擇也受到矚目，為了讓投資人更深入了解主動式ETF及台...

打造友善資本市場 櫃買助力醫療 AI 企業發展

為促進台灣醫療AI產業發展，櫃買中心(Taipei Exchange)於2025年4月1日與台灣數位治理協會共同舉辦「醫...

吳東亮：新新併 同根融合更順利 新光金魏寶生點評雙方優勢

金管會3月31日宣布核准台新金合併新光金，台新金控董事長吳東亮與新光金控董事長魏寶生都在昨（1）日對全體員工發出員工信，...

台幣貶到九年新低點 收在33.196元

台股歷經前一日下殺逾900點後，昨（1）日反彈584點，但熱錢在清明連假前夕持續匯出，導致新台幣匯率未能止貶，終場貶值1...

台新金預測 未來15年不需對新壽增資

金管會核准台新金合併新光金，外界提三大問：合併後，台新金是否需對新壽增資？新壽資金缺口？台新金財務能力能否支應？保險局副...

智慧經營／群益期貨董事長賈中道 布局海外 專業取勝

2024年底，台股指數創高，造成期貨商品的保證金不斷調高，期貨商的資本適足率呈現不足，必須增資。群益期貨今年辦理了15年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。