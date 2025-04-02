金管會：台新金估新壽15年免增資 若未達標將注資

台新金換股合併新光金審查歷時4個多月獲金管會核准，外界關心主管機關沒有附帶條件。金管會官員今天指出，台新金有評估合併後對新光人壽不太需要增資，並有出具承諾書，若未來新壽的資本適足率或清償能力無法達標，金控會承諾注資。

金管會昨天發布新聞稿宣布同意台新金與新光金換股合併案。金管會銀行局主秘王允中今天出席例行記者會說明，與台新金多次接觸也都有仔細回應，未來發行特別股償還的部分包含帳上現金、子公司盈餘上繳和借新還舊。

外界關心合併沒有任何附條件，金管會保險局副局長蔡火炎指出，台新金有對新光金做相關財務預測，並向金管會承諾對人壽子公司的清償能力，如有不足的話，會確實依法對人壽增資，維持子公司的財務穩健。

蔡火炎進一步指出，壽險買賣案件評估都依5大原則審核，而台新金對未來新壽的財務已完成初步評估，在過渡措施15年及累計CSM（合約邊際服務）情況下，台新金評估不太需要增資；金管會也有要求台新金簽承諾書，若子公司未來有增資需求，金控就有義務維護子公司資金挹注。

金管會過往審查保險公司股權併購或移轉案，會採5大審查原則，第1為必須承諾保戶權益完全不受損、保單契約不更動，同時承諾留用一定比率員工；第2，資金來源必須符合法令規定及具財務健全性；第3，必須有專業能力經營保險業；第4，落實長期經營承諾；第5是必須有財務能力因應未來增資需求，包含2026年接軌IFRS17、ICS 2.0等。

王允中則強調，核准合併只是一個開始、不是終點，主管機關的立場不會在一次的合併案就畫上句點，一定是持續監理。未來如果有需要，金管會會用監理手段要求增資。他強調，監理是滾動式的，要求就是維持穩定經營。

王允中也證實，台新金與新光金合併後的「台新新光金」前3大自然人股東，將分別為吳東進、吳東亮及彭雪芬，其中吳東亮持股最大。