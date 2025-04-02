遠銀：透過併購壯大規模

遠東銀行（2845）昨（1）日召開2024年度法說會，公布總資產達8,534億元，總淨值突破600億元大關，達612億元，資產品質並創歷來最佳，逾放比僅0.07%。在金融併購案增溫下，遠東銀也宣示2025營運策略，要透過整合集團關係企業資源或對外併購，來尋求壯大規模，政策鬆綁後評估申請高端財管2.0牌照，今年獲利將穩健成長、續創新高。

遠東銀行法說會公布2024全年稅後純益42.97億元，年成長約3%，並創下歷史新高，累計每股稅後純益（EPS）1.01元。遠東銀日前董事會已決議2024年盈餘分派，今年將發放每股0.75元股利，股利配發率約74%，其中，現金股息每股配發0.5元、股票股利0.25元，由於少了去年有前一年度的特別盈餘公積迴轉挹注股利發放，額外拉高配發率的特殊因素，今年配發率回歸常態，因此每股股利比2024年配發1.1元少了0.35元，以昨日收盤價13.5元計算，現金股息殖利率有3.7%。

遠東銀法說會公布2025年經營策略，鎖定兩大方向，分別為擴大營運規模、增進獲利能力。前者將透過存放業務增長、持續增進手續費與金融交易收益使獲利多元化，以及對外併購等，來尋求規模壯大。因此遠東銀今年股東會也延續過去再提出上限100億元的私募長期資金募集案，為伺機併購、壯大規模做準備。

遠東銀行執行副總經理林建忠表示，去年第3季美國開始降息，金融換匯交易FX SWAP（換匯交易）受影響但仍持續高成長達33%，目前市場預期2025年美國將可能再降息兩、三次，可能進一步壓縮台美利差空間，因此今年預期換匯交易收益可能成長承壓。

另外，去年遠東銀手收大幅成長14.2%，個金財管的手收年成長更高達30%，今年也以高成長為目標。