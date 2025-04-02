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虛擬資產期權業務 不開放

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
圖／經濟日報提供
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金管會已推出虛擬資產專法草案版本，業者多期盼開放期權等衍生性商品業務，但昨（1）日公聽會上金管會態度仍保留，暫不開放。虛擬資產公會（VASP）表達若一律採許可制恐扼殺小型業者生存空間，建議分級制管理並維持部分登記制，金管會亦表明監管一律採許可制，但進入門檻會有不同標準。

立委黃珊珊昨日召開虛擬資產專法公聽會，金管會副主委陳彥良、證期局副局長黃厚銘、中央銀行業務局局長謝鳳瑛，以及法務部、調查局等代表與會。證期局推出虛擬資產專法草案已進入預告期，而黃珊珊委也推出自己的專法版本，更加著重於對業者廣告、招攬行為管裡；同時增加允許業者從事虛擬資產為標的之衍生性金融商品業務。

與會業者多反映在專法規範下法遵成本增加，應讓業者有更多獲利業務，尤其是開放期貨等衍生性商品。黃厚銘回應，參考歐盟、日本及美國等做法；現行期貨交易法已涵蓋虛幣標的衍生性商品，不論期貨和選擇權。至於未來我國會有發展虛幣衍生性商品需求，待帶專法上路後，看是要走專法還是回到現行期交法。

VASP公會建議針對特定高風險業務或規模較大業者才需申請許可，風險低或保管資產較小業者維持登記制即可。黃厚銘表示，監管一定要有許可制，但進入門檻會根據規模大小有不同標準。此外，境外業者若要在國內從事業務一定要落地，取得許可證照，且當然要加入公會。

另如USDT、USDC等穩定幣未來也須經許可後始得上架。消費者保護方面，黃厚銘強調包括KYC、風險揭露等，一定會在相關子法明定，而未來是否納入《金融消費者保護法》尚需多搜集各界意見。

黃珊珊建議加強管理「投資網紅」，黃厚銘說，依現行《證券投資信託及顧問法》規定無法直接管理網紅，能夠管理的是業者。未來專法針對業者跟網紅合作，訂定合作遵循規範，由雙方契約約束，也會借助公會力量事後檢查，所以「未來網紅違規，會處罰業者」。

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