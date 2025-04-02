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逾期未申請登記 兩虛擬資產業者禁承作相關業務

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會最新統計，有二家虛擬資產服務商（VASP）未能在3月底期限內，向金管會完成申請登記，即日起禁止再承作VASP業務。這兩家業者是潤通數位創新（原名是王牌數位創新）、夏和公司。

證期局主秘尚光琪昨（1）日說，因向金管會申請登記，需要準備申請書件，這兩家最後都無法遞件，依規定，即日起禁止再做VASP業務，否則將面臨刑責。

金管會已發函公司要求注意客戶權益保障、確保客戶資產完整，要求這兩家業者需在文到日起三天後，需向VASP公會函報對客戶的清退計畫。

目前有23家已完成洗錢防制法遵聲明的VASP業者，扣除兩家未能在3月底期限內完成申請「登記」，其餘21家都已向金管會完成申請登記。另外，還有七家VASP是新進者，已向金管會申請登記，也就是說，目前已登記者有28家，金管會將在9月底完成審核。

金管會3月25日預告「虛擬資產服務（VASP）法」草案，拍定「穩定幣」限境內發行人（銀行）發行且僅連結法幣，若有境外穩定幣如泰達幣（USDT）要來台，將視同商品，須在國內VASP交易所上架且須經金管會同意，該草案將在6月底前報行政院。另外也要求已完成洗錢防制法遵聲明的VASP業者，最晚3月底向金管會提出「登記」申請，一旦屆期就不能再做VASP業務，否則將有刑責。

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