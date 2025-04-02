永豐金、凱基金股東會紀念品揭曉 金元包、胡椒研磨器吸睛

百萬股民每年期待的金控股東會紀念品陸續揭曉，永豐金（2890）昨（1）日公告今年股東會將贈送「金元包」組合（便當盒與外包）。至於股東人數是金控之冠、往年總是掀起話題的凱基金將贈送「電子胡椒研磨器」。

有40萬股東的永豐金股東常會訂於5月29日召開，停止過戶期間為3月31日至5月29日。投資人若有意參與並獲得紀念品，最晚須於3月26日前完成股票買進。值得注意的是，與往年不同，本次未滿1,000股之零股股東，僅限親自出席股東會或完成電子投票者可領取。

永豐金近年股東紀念品備受市場關注。2023年曾推出價值千元以上的「K's寬庭」品牌精緻盤子。去年則轉向實用路線，贈送「豐收椅」給股東。

至於擁有75萬股東的凱基金今年將贈送「電子胡椒研磨器」，網購平台價格落在300元至700元不等。這是繼2024年「經典野餐墊」後重回家居風。2022年贈送「故宮彩繪花鳥碗」、2023年為「摔不破晶鑽杯」，歷來紀念品都掀起轟動，創造股民大排長龍搶領紀念品盛況。

凱基金股東會訂於6月13日召開，停止過戶期間從4月15日至6月13日止。投資人最晚在4月11日前買進凱基金股票才能領取。零股股東須完成電子投票或出席股東會才能領，預計股東最快於5月13日起就可以開始陸續領到紀念品。